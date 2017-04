مكياج ربيع-صيف 2017 في مجموعة الألبسة الجاهزة من ديور

المكياج من ابتكار وتصميم Peter Philips لعرض الأزياء الخاص بمجموعة الألبسة الجاهزة Ready-to-Wear لموسم ربيع-صيف 2017. بالنسبة إلى مجموعة Maria-Grazia Chiuri الأولى لدى Dior، عاد Peter Philips، المدير الفني للإبداع والصورة لدى Dior Make-up إلى موضوع المرأة المتعدّدة الأوجه، الذي شكّل أيضاً مصدر إلهام له في Cosmopolite، مجموعته الأولى لدى Dior Make-up. هذه الرؤية المشتركة للأنوثة المرنة تبقى وفيّة لجوهر Dior. وكما يقول Peter Philips في هذه الصدد، "هذه المجموعة هي نقطة البداية لأنوثة طبيعيّة ومعزّزة مفعمة بالتألّق والثقة. وسمحت لنا مجموعة مختارة من العارضات بالحصول على فسيفساء من وجوه مختلفة. وما يجمعهنّ هو الجمال المشرق والمتألّق".

البشرة

البشرة أساسيّة في هذه الإطلالة، وهي تركّز على الإشراقة المثاليّة. يصف Peter Philips منهجاً جماليّاً يتألّف من عدّة خطوات: "من أجل الحصول على ذاك التأثير المتوهّج، استخدت أولاً "برايمر" Diorskin Forever & Ever Wear Primer، ثمّ استخدمت مستحضر الأساس السائل Diorskin Forever Fluid Foundation. ثمّ أَتبعتُ ذلك ببودرة Diorskin Forever & Ever Control من أجل إزالة اللمعان، وأضفت بضع لمسات من مستحضر إضفاء الإشراق Flash Luminizer تحت العينين، بالإضافة إلى Fix It لوضع اللمسات المصحّحة. وأخيراً وضعت Diorskin Nude Air Colour Gradation بلون Rising Pink بطريقة مرهفة على عظام الخدين لإضافة لمسة من الألوان الرقيقة والنضرة.

العيون

وشرح Peter Philips: "العيون ناعمة. قمت أولاً بتقويس الرموش، ثمّ وضعت اللون الأفتح من لوحة Coral" Colour Gradation" على كامل الجفن. ورسمت خطاً بواسطة Diorshow Khôl باللون البيج داخل العين، ما جعلها تبدو واسعة، وكلمسة نهائيّة، وضعت طبقة رقيقة من ماسكارا Diorshow Iconic Overcurl mascara باللون الأسود Black على أطراف الرموش العلويّة." وأضاف، "تمّ تحديد الحواجب من خلال Diorshow Brow Styler للحصول على إطلالة جميلة طبيعيّة."

الشفاه

بدت الشفاه أيضاً طبيعيّة ورصينة: "تمّ تحضير الشفاه بواسطة Lip Sugar Scrub الجديد الذي يؤمّن تقشيراً خفيفاً. ثمّ وضعت Lip Glow Pomade الذي يمنح الشفاه لمعاناً شفافاً."

الأظافر

بدت الأظافر رصينة من خلال Diorlisse Abricot كطبقة أساس محايدة.

الشعر

كان الشعر من تصفيف Guido Palau، وكان مفعماً بالحياة والنضارة وكشف عن معالم الوجه. تمّ تصفيف الشعر بأسلوب بسيط من خلال كعكة صغيرة في الأمام، بينما في الجهة الخلفيّة للرأس كان الشعر مجدولاً من مؤخّر العنق وصولاً إلى الكعكة.