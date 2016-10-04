Mon Paris، العطر الباريسي الجديد من إيف سان لوران

بيروت- سيدتي نت

للاحتفال بإطلاق العطر الجديد Mon Paris، جمعت إيف سان لوران بوتيه، يوم الجمعة 30 تشرين الأول، أهل الصحافة والإعلام بالإضافة الى الرائدات على مواقع التواصل الإجتماعي ، في حدث مميّز محوره عاصمة الحب العالمية باريس في ABC الأشرفية. هذا ووجّهت دعوة حصرية لزبونات العلامة التجارية لاكتشاف هذا العطر الجديد الجريء.

يجسدعطر Mon Paris جوهر قصة حب تنبض شغفًا وجرأة للدفاع عن قناعاتها، فيكشف بتعبير مذهل عن طريقة اختبار الحب في عالمنا اليوم. فالعاشقة اليوم، سواء كانت بيروتية أو باريسية، تسترشد بحدسها. إنها روح حرة وعصرية تعيش مشاعرها وأحاسيسها بعيدًا عن التقاليد. رياديّة، ومثيرة، تلهو بشغف وتعشق بجرأة.

يجمع عطرMon Paris بإغرائه وسحره بين أريج الأزهار وعبير الفاكهة، فيكشف عن نوايا جديدة: بُعدٌ مذهل لقصّة حبّ مذهلة. يقلب العطر حرفيًا مقاييس مفهوم الأناقة الباريسي الريترو، فيكشف عن تناغم ساحر وجريء، رمز الحبّ المعاصر. Mon Paris عطر لا يُقاوم منذ اللحظة الأولى، إذ ينشر سحره بنقائه البلوري فيعادل بين نفحات البتشولي ورقّة المسك.

أمّا زجاجة Mon Paris بتصميمها المبدع فتندرج ضمن سلسلة زجاجات إيف سان لوران الاستثنائيّة. فهي ثمينة تمامًا كالإكسير الوردي الذي تحفظه، لتكون بمثابة تحيّة تقدير للأسلوب الروك الأنيق الذي يميّز المرأة التي تعشق عطر Mon Paris. وكالمرأة اللبنانية العصريّة التي تُعرف بأناقتها الطبيعية، تم تصميم العقدة الأنيقة التي تزيّن الجزء العلوي من الزجاجة بواسطة شريط حريريّ ناعم مزركش بوصلتين من الجلد وبشعار إيف سان لوران الذهبي والأنيق.

Mon Paris هو عطر مدينة يعصف بها حبٌّ بلغ درجة الجنون. عطر لعشاق هذا العصر في جميع أنحاء العالم، عطر مستوحى من جوهر عاصمة النور.

استمتعوا بحلاوة اللحظة، تحدّوا الأنظمة والقوانين، واستعدّوا لعيش قصة حبّ جامح...