تخلّصي نهائياً من الشعر بتقنية الومضات الضوئية المكثفة Silk-expert IPL من براون

تسعى جميع الساء في العالم بلا استثناء إلى التخلص نهائياً من مشكلة الشعر الزائد، فمن هي التي تفضل إزالة الشعر بشكل مستمر باستخدام ماكينة الحلاقة كلما رغبت بارتداء فستان قصير لحضور إحدى المناسبات؟ بالتأكيد، لا أحد! لذلك برزت أهمية حصول السيدات على بشرة ناعمة خالية من الشعر في ظل التطورات التي يفرضها الإيقاع السريع للحياة المعاصرة والتي تفرض علينا ألا نغفل عن نظافتنا الشخصية على الإطلاق. تابعي التفاصيل مع الدكتورة شازيا علي

نظرة على خيارات إزالة الشعر المتوفرة

تعتبر إزالة الشعر بالشمع أو شفرات الحلاقة من الوسائل الأكثر شيوعاً منذ زمن بعيد للغاية، إلا أنه ومع ظهور أجهزة إزالة الشعر المختلفة، استمتعت الشابات بوسيلة فعالة وأنيقة وسهلة الاستخدام أتاحت لهن الحصول على بشرة ملساء وخالية من الشعر لمدة طويلة نسبياً تتراوح من 3 إلى 4 أسابيع. ليبزغ فيما بعد العصر الذهبي لليزر وتقنية الومضات الضوئية المكثفة (IPL) والتي ساعدت على تقليل نمو الشعر بشكل دائم. وبالطبع، لاقت هذه الطريقة المتطورة رواجاً واسعاً بين أوساط السيدات وفرصة مذهلة لحل هذه المشكلة، لذلك لجأت الكثيرات إلى عيادات الليزر التجميلية لتجربة هذه الصيحة التقنية التي تمتاز بفعالية قصوى وتعد بنتائج مُرضية على نحو دائم.

ويعود السبب الرئيسي الذي دفع الخبراء المبدعين إلى اختراع جهاز منزلي لإزالة الشعر يعمل بتقنية الليزر أو IPL)) ويتيح الفرصة أمام السيدات للحصول عليه واستخدامه في أي وقت إلى الرغبة العميقة التي راودت الكثيرات مع إطلاق هذه الأجهزة الحديثة والتي تمثلت في الحصول على جهاز منزلي وتوفير بعض المال في الوقت نفسه.

ظهور أجهزة (IPL) المنزلية:

نعيش اليوم في عالم متطور يقدم لنا حلولاً لمشكلة الشعر الزائد دون مخاوف أو عقبات تذكر، ويعود ذلك إلى توفير أجهزة إزالة الشعر بشكل دائم في متناول الجميع وبأسعار مقبولة للغاية. تستطيعين اليوم إزالة الشعر المرئي بشكل آمن وشخصي داخل منزلك، فضلاً عن تقليل تكاليف الجلسات العلاجية. ويسعدنا في هذا السياق أن نقدم لكِ الجهاز المنزلي الأفضل للتخلص من الشعر غير المرغوب به بشكل دائم Silk-expert بتقنية الومضات الضوئية المكثفة (IPL) من ’براون‘، العلامة الرائدة التي طالما استحوذت على ثقتنا وإعجابنا.

أمضت ’براون‘، العلامة الأولى لمنتجات إزالة الشعر في العالم، سنوات عديدة في إجراء البحوث والدراسات المتعلقة بإزالة الشعر بالليزر، وحرصت على استخدام أحدث التقنيات المتطورة لتضع بين يديكِ أعجوبة حقيقية ومبتكرة تجسدت بتصميم الجهاز المنزلي Silk-expert (IPL). حيث حرصت ’براون، على الاستفاضة في تحسن كل نبضة من نبضات الجهاز لاستهداف الميلانين في بصيلات الشعر بشكل آمن وفعال.

تم تزويد جهاز Silk-expert بأحدث الإضافات المميزة لتوفير تجربة آمنة وفعالة في إزالة الشعر. ولإلقاء نظرة على آلية عمل الجهاز، إليكِ بعضاً من الميزات الرئيسية التي تفرد بها عن جميع الأجهزة الأخرى المنتشرة في الأسواق لضمان إزالة غير مؤلمة للشعر والحصول على بشرة تتألق برقة ونعومة على الدوام.

مستشعر درجة لون البشرة: أظهرت أبحاث صادرة عن شركة ’بروكتر آند جامبل‘ أن بشرة وجه 80% من النساء تتضمن لونين مختلفين أو أكثر. وللحصول على أمثل النتائج وأكثرها أماناً، تم تدعيم جهاز Silk-expert (IPL) بنظام متكامل لاستشعار اللون يعمل على تعديل تركيز الضوء الذي يطلقه تلقائياً بحسب لون البشرة طوال فترة الجلسة العلاجية ويضمن تقليل نمو الشعر بشكل كبير للغاية. هذا وقد أكدت الاختبارات المتعددة التي أجريت على الجهاز استخدامه الفعّال والآمن في المنزل.

استخدام التقنية المتطورة لتقديم نتائج آمنة خلال وقت سريع: تم تصميم جهاز Silk-expert (IPL) بشكل فريد يسمح بسهولة استخدامه وحمله. وباعتبار أن الشعر الموزع في أجزاء الجسم يختلف حسب المناطق، تم تصميم الجهاز ليقدم العلاج المطلوب بعد اختيار أحد النمطين الضوئيين، "العادي" أو "اللطيف".

النمط العادي: ينصح باختياره لإزالة شعر الساقين والذراعين والصدر والظهر

النمط اللطيف: يعتبر مثالياً لمستخدمات الجهاز لأول مرة أو لعلاج المناطق الحساسة مثل الوجه وخط البكيني. تتكيّف التكنولوجيا من خلاله مع مختلف درجات لون البشرة على نحو مطابق لسرعة ودقة النمط العادي، إلا أن مستوى الطاقة يكون أقل.

يوفر Silk-expert (IPL) العلاج باتباع إما النمط "الانسيابي" أو نمط "الضغط والإطلاق"

النمط الانسيابي: يضمن علاجاً سريعاً وفعالاً وينصح باختياره عند إزالة الشعر في المساحات الكبيرة من الجسم (مثل الساقين والذراعين والصدر والظهر). ما عليكِ سوى تمرير الجهاز بشكل انسيابي على المنطقة المرادة.

نمط "الضغط والإطلاق": يوصى باختيار هذا النمط لعلاج المساحات الصغيرة والمناطق الحساسة، إضافة إلى الأجزاء التي يصعب الوصول إليها مثل الركبتين ومقدمة الساق والكاحلين فضلاً عن منطقة خط البكيني وتحت الإبط والوجه للسيدات. وتعتبر هذه الطريقة سهلة للغاية، قومي بتسليط نبضة ضوئية واحدة لتحصلي على نتائج فعالة في المناطق التي يصعب الوصول إليها، وفي حال أرسل الجهاز بدون قصد أكثر من نبضة، فلا مشكلة، فليس هناك خطر للإصابة بحروق جلدية.

كيف يؤدي العلاج بالوميض الضوئي على البشرة والشعر إلى إزالة الشعر بشكل دائم؟

لا يقوم هذا العلاج على تسليط ضوء عادي، وإنما أمواج طولية ذات ترددات مختلفة تمتصها الأصباغ الموجودة بكثرة في الشعر البني والأسود ويستهدف الجهاز بصيلات الشعر. وعندما يمتص الميلانين الموجود في بصيلة وجذور الشعر ذلك الضوء، فإنه يحوّل الضوء إلى حرارة تعمل على كسر دورة نمو الشعر وإضعاف جذر الشعرة وقاعدتها مما يؤدي للتخلص منها نهائياً.

فهم مراحل نمو الشعرة

قبل أن نطلعكِ بالتفصيل على آلية عمل جهاز إزالة الشعر (IPL) وعدد الجلسات التي يستغرقها العلاج، لا بد أن تتعرفي على المراحل الثلاث لنمو الشعر وهي: مرحلة النمو النشط، مرحلة التراجع، مرحلة الراحة.

مرحلة النمو النشط: ينمو الشعر خلال هذه المرحلة من البصيلة (جذر الشعرة) بشكل نشط وفعّال.

مرحلة التراجع: وهي مرحلة انتقالية قصيرة، يتوقف فيها الشعر عن النمو ويتقلص حجم البصيلات حتى تتفكك في النهاية وتطلق حليمات الشعر المسؤولة عن تزويد الشعرة بالغذاء الضروري، ثم تعود الحليمات إلى التشكل على نحو بطيء وأقل إنتاجاً.

المرحلة النهائية: ويطلق على هذه المرحلة أيضاً اسم مرحلة الراحة، وتشهد إعادة ارتباط بصيلات الشعر بالحليمات المغذية لتعود البصيلة مجدداً إلى مرحلة النمو النشط، حيث تبدأ الشعرة الجديدة بالنمو لتدفع القديمة وتحل مكانها.

السؤال الأهم والأكثر تداولاً: لماذا يتطلب العلاج الخضوع لأكثر من جلسة؟

عند القيام بسحب شعرة من جذورها، ستلاحظين غياب اللون في بصيلة الشعرة. ومن أجل إزالة دائمة للشعر، نستخدم أطوالاً موجيةً تقوم الأصبغة البنية أو السوداء الموجودة في البصيلة بامتصاصها. إذا كان الشعر مرتبطاً بالجذر كما في مرحلة النمو النشط أو بداية المرحلة النهائية، سيحترق كل من الشعر والجذر. وفي حال إصابة البصيلات بضرر يفصلها عن الشعرة، فإن الشعرة ستحترق وحدها دون التأثير على الجذر.

وباختصار، تعتمد نتائج الخضوع لإزالة الشعر بتقنية IPL)) على لون البشرة ونوع الشعر ومرحلة نمو الشعرة خلال العلاج. يحتاج معظم الناس بشكل متوسط للخضوع من 5 إلى 10 جلسات للحصول على النتائج المرجوة.

نصيحة مهمة عند استخدام الجهاز في المنزل

من المهم أن تدركي أن تقنية IPL لإزالة الشعر لن تمنع الشعر من النمو بشكل كامل، وإنما ستعمل على تقليل نمو الشعر على نحو ملحوظ مع مرور الوقت، كما ستمنح بشرتك مظهراً ناعماً لطالما حلمتِ به وسيضعف الشعر مع الاستخدام المستمر للجهاز ليصبح بطيء النمو وأقل كثافة وسماكة.

سنقوم بنشر الإجابات عن أسئلتكم الأكثر طرحاً فيما يتعلق بتقنية إزالة الشعر الدائمة (IPL) – ترقبوا كل جديد!