Star Trek مكياج حصري من Mac

منذ أكثر من نصف قرن، Star Trek ومعجبوها المخلصون يعبرون الأجيال، بأفكار قوية مؤثرة على جمالية الجندر والعرق وإمكانية ما بين المجرات. وطالما ما تزال ملحمة الخيال العلمي مستمرة، تعم بهجة جمال الاستكشاف عندما تتعاون M•A•C مع أحدث جيل سينمائي من Star Trek لابتكار ماكياج حصري من ألوان رائعة.

ليبغلاس

Pleasure Planet شيمر ذهبي كامد:

Khaaannnn! : التوت بانعكاس أحمر

Set to Stun :فضي فتح مع لؤلؤ ذهبي

Warp Speed Ahead :خوخي مع انعكاسات زرقاء وحمراء

أحمر الشفاه

The Enemy Within :شيمر ذهبي حيادي (فروست)

Where No Man Has Gone Before :وردي مع لؤلؤ ذهبي (لاستر)

Kling-It-On: أرجواني عميق مع غليتر وردي (فرست

LLAP: شامبين زهري جليدي (فروست)

Haute & Naughty Too Black Lash

أسود

M∙A∙C Studio Nail Lacquer

Skin of Evil: أخضر مصفر مع توشيحات سوداء (فروست)

Holla-Deck: بريق ذهبي (فروست)

Enterprise: كروم فضي (فروست)

الرموش

Wink of an Eye

الفراشي

184 Duo Fibre Fan Brush

فرشاة 184ثنائية الألياف على شكل مروحة

246 Synthetic Fluffy Eye Brush

فرشاة 246 للعيون بألياف صناعية ومنفوشة

Superslick Liquid Eye Liner

On the Hunt: أسود حقيقي

Nocturnal: لؤلؤي فضي مشرق

Pure Show: لؤلؤ ذهبي أصفر مشرق

Trip The Light Fantastic Powder

Luna Luster: شيمر زهري ناعم وشفاف

Strange New Worlds: لؤلؤ مرجاني ذهبي شفاف

Highly Illogical: خوخ ذهبي شفاف مع لؤلؤ ناعم

Pressed Pigment Eye Shadow

To Boldly Go: لؤلؤ نحاسي محمر مع بريق (فروست)

: Midnightأزرق كوبالت مع بريق لؤلؤي (فروست)

Bird of Prey: لؤلؤ أخضر زيتوني داكن مع بريق (فروست)

The Naked Time: : لؤلؤ توب مع بريق (فروست)