Star Trek مكياج حصري من Mac
الإثنين 03-10-2016 20:22
منذ أكثر من نصف قرن، Star Trek ومعجبوها المخلصون يعبرون الأجيال، بأفكار قوية مؤثرة على جمالية الجندر والعرق وإمكانية ما بين المجرات. وطالما ما تزال ملحمة الخيال العلمي مستمرة، تعم بهجة جمال الاستكشاف عندما تتعاون M•A•C مع أحدث جيل سينمائي من Star Trek لابتكار ماكياج حصري من ألوان رائعة.
Lipglass
ليبغلاس
Pleasure Planet شيمر ذهبي كامد:
Khaaannnn! : التوت بانعكاس أحمر
Set to Stun :فضي فتح مع لؤلؤ ذهبي
Warp Speed Ahead :خوخي مع انعكاسات زرقاء وحمراء
Lipstick
أحمر الشفاه
The Enemy Within :شيمر ذهبي حيادي (فروست)
Where No Man Has Gone Before :وردي مع لؤلؤ ذهبي (لاستر)
Kling-It-On: أرجواني عميق مع غليتر وردي (فرست
LLAP: شامبين زهري جليدي (فروست)
Haute & Naughty Too Black Lash
أسود
M∙A∙C Studio Nail Lacquer
Skin of Evil: أخضر مصفر مع توشيحات سوداء (فروست)
Holla-Deck: بريق ذهبي (فروست)
Enterprise: كروم فضي (فروست)
Lash
الرموش
Wink of an Eye
Brush
الفراشي
184 Duo Fibre Fan Brush
فرشاة 184ثنائية الألياف على شكل مروحة
246 Synthetic Fluffy Eye Brush
فرشاة 246 للعيون بألياف صناعية ومنفوشة
Superslick Liquid Eye Liner
On the Hunt: أسود حقيقي
Nocturnal: لؤلؤي فضي مشرق
Pure Show: لؤلؤ ذهبي أصفر مشرق
Trip The Light Fantastic Powder
Luna Luster: شيمر زهري ناعم وشفاف
Strange New Worlds: لؤلؤ مرجاني ذهبي شفاف
Highly Illogical: خوخ ذهبي شفاف مع لؤلؤ ناعم
Pressed Pigment Eye Shadow
To Boldly Go: لؤلؤ نحاسي محمر مع بريق (فروست)
: Midnightأزرق كوبالت مع بريق لؤلؤي (فروست)
Bird of Prey: لؤلؤ أخضر زيتوني داكن مع بريق (فروست)
The Naked Time: : لؤلؤ توب مع بريق (فروست)