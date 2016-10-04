برج الأسد حظك اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2016

على الصعيد المهنى

الوقت مناسب للتركيز على مواهبك الخاصة ولا تقلق بشأن نقاط ضعفك فهذا هو عصر انتصار بالنسبة لك اليوم، قد تتلقى بعض الثروة الغير متوقعة من ممتلكات الأجداد أو الاستثمارات الخاصة بك فى الماضى ولا احذر من شخص متورط فى صفقات نقدية.

على الصعيد العاطفى

الكواكب تتوقع قدوم بعض الصراعات إلى طريقك سواء على الحياة المهنية أو العاطفية، ولكن من المهم ألا تنفعل عاطفياً مع أقوال وأفعال شريك الحياة.

على الصعيد الصحى

الحمى والقشعريرة قد تسيطر عليك اليوم فمن الأفضل أن تأخذ الاحتياطات الكافية عند الذهاب للخارج ولكنها مشكلة صحية بسيطة من المرجح أن تجعلك سريع الانفعال كما يمكنك أن تغير تغييرات جذرية فى نظامك الغذائى.

توقعات علماء الأبراج

لديك احساس مرهف اليوم، ومع ذلك تشعر بالإنجاز وهذا ما سيتم ملاحظته من قبل الناس والنتيجة ستحصل على مزيد من التقدير سواء فى المنزل أو فى مكان العمل.