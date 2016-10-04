برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2016

>كتبت رانيا علوى
برج الثور على الصعيد المهني:
الصعيد المهنى لمواليد برج الثور يؤكد ان هذه الفترة هى الانسب لكى تكثف جهودك والتركيز على تعزيز طموحاتك.
على الصعيد العاطفي:
لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى هذا هو الوقت المناسب لكى تتخلص من سوء التفاهم الذى حدث بينك و بين شريكك ، اعمل على تحقيق التوازن فى هذه العلاقة.
برج الثور على الصعيد الصحي:
لمواليد برج الثور قد تشعر بحالة من الضيق اليوم دون أى سبب ، وسيكون من الصعب الحفاظ على مزاجك المرح لذلك عليك ان تقوم بعمل أى نشاط جديد مثل مقابلة أى صديق مقرب لك او البدء فى قراءة كتاب جديد .
توقعات علماء الفلك لبرج الثور
يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أنك ستلتقى صديق قديم ستقضى معه وقت مسلى وممتع ، اغتنم هذه الفرصة من أجل اعادة التواصل معا من جديد بعد انقطاعها لفترة طويلة .
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