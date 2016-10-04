برج الثور حظك اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2016

برج الثور على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الثور يؤكد ان هذه الفترة هى الانسب لكى تكثف جهودك والتركيز على تعزيز طموحاتك.

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى هذا هو الوقت المناسب لكى تتخلص من سوء التفاهم الذى حدث بينك و بين شريكك ، اعمل على تحقيق التوازن فى هذه العلاقة.

برج الثور على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الثور قد تشعر بحالة من الضيق اليوم دون أى سبب ، وسيكون من الصعب الحفاظ على مزاجك المرح لذلك عليك ان تقوم بعمل أى نشاط جديد مثل مقابلة أى صديق مقرب لك او البدء فى قراءة كتاب جديد .

توقعات علماء الفلك لبرج الثور

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الثور أنك ستلتقى صديق قديم ستقضى معه وقت مسلى وممتع ، اغتنم هذه الفرصة من أجل اعادة التواصل معا من جديد بعد انقطاعها لفترة طويلة .