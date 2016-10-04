برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2016

برج الجوزاء على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج االجوزاء سيشهد الكثير من الضغوط والاضطرابات فلا تتردد من أخذ قرارات جادة حاسمة .

على الصعيد العاطفي:

العاطفة والرومانسية يدفعاك اليوم لكى تشهد علاقتك مع شريك حياتك تطور ملحوظ ، و أعلم انكما فى حاجه للتجديد اليوم بتناول العشاء سويا أو الذهاب لمشاهدة فيلم جديد بالسينما وذلك لكى تتطرق حالة الملل للعلاقة .

برج الجوزاء على الصعيد الصحي:

لمواليد برج االجوزاء سوف تعانى هذه الفترة من المشاكل الصحية مثل الحموضة وعسر الهضم وجفاف الجلد فعليك بشرب المزيد من الماء بالإضافة الى اتباع نظام غذائى جيد .

توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج االجوزاء انه قد تتأثر حالتك النفسية بسبب استجواب عدد من المقربين لك بأمور خاصة لا ترغب فى الافصاح عنها ، فالرد و التعامل بحكمة أفضل حل .