برج الجوزاء حظك اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2016

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برج الجوزاء على الصعيد المهني:
الصعيد المهنى لمواليد برج االجوزاء سيشهد الكثير من الضغوط والاضطرابات فلا تتردد من أخذ قرارات جادة حاسمة .
على الصعيد العاطفي:
العاطفة والرومانسية يدفعاك اليوم لكى تشهد علاقتك مع شريك حياتك تطور ملحوظ ، و أعلم انكما فى حاجه للتجديد اليوم بتناول العشاء سويا أو الذهاب لمشاهدة فيلم جديد بالسينما وذلك لكى تتطرق حالة الملل للعلاقة .
برج الجوزاء على الصعيد الصحي:
لمواليد برج االجوزاء سوف تعانى هذه الفترة من المشاكل الصحية مثل الحموضة وعسر الهضم وجفاف الجلد فعليك بشرب المزيد من الماء بالإضافة الى اتباع نظام غذائى جيد .
توقعات علماء الفلك لبرج الجوزاء
يتوقع علماء الفلك لمواليد برج االجوزاء انه قد تتأثر حالتك النفسية بسبب استجواب عدد من المقربين لك بأمور خاصة لا ترغب فى الافصاح عنها ، فالرد و التعامل بحكمة أفضل حل .
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