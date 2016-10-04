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برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2016

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برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2016 برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2016

>كتبت رانيا علوى

برج الحمل على الصعيد المهني:

الصعيد المهنى لمواليد برج الحمل يحتاج للاهتمام والعمل على زيادة حماسك ، لأنك ملتزم بعدد من المهام فابذل المزيد من المجهود .

 

على الصعيد العاطفي:

لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى ستلتقى حبيبك القديم وهناك احتمال حقيقى لتستعيد عاطفتك تجاهه ، عليك ان تفكر جيدا قبل العودة لتبدأ من جديد قصة ارتباطكما.

 

برج الحمل على الصعيد الصحي:

لمواليد برج الحمل انت تحتاج للكثير من الراحة و الاسترخاء هذه الفترة حتى لا تتعرض لحالها اجهاد مبالغ فيها .

 

 توقعات علماء الفلك لبرج الحمل

يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل أن المشروع الذى قررت ان تبدأه سيكون بالنفع على كل جوانب حياتك ، لا تكن متردد و خذ خطوة للأمام .


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مصر 365

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