برج الحمل حظك اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2016

>كتبت رانيا علوى
برج الحمل على الصعيد المهني:
الصعيد المهنى لمواليد برج الحمل يحتاج للاهتمام والعمل على زيادة حماسك ، لأنك ملتزم بعدد من المهام فابذل المزيد من المجهود .
على الصعيد العاطفي:
لمواليد هذا البرج الصعيد العاطفى ستلتقى حبيبك القديم وهناك احتمال حقيقى لتستعيد عاطفتك تجاهه ، عليك ان تفكر جيدا قبل العودة لتبدأ من جديد قصة ارتباطكما.
برج الحمل على الصعيد الصحي:
لمواليد برج الحمل انت تحتاج للكثير من الراحة و الاسترخاء هذه الفترة حتى لا تتعرض لحالها اجهاد مبالغ فيها .
توقعات علماء الفلك لبرج الحمل
يتوقع علماء الفلك لمواليد برج الحمل أن المشروع الذى قررت ان تبدأه سيكون بالنفع على كل جوانب حياتك ، لا تكن متردد و خذ خطوة للأمام .
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