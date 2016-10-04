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برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2016

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برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2016 برج الحوت حظك اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2016

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على الصعيد المهني:

قد تكون قادرًا على التعرف على أشخاص جدد والتواصل معهم بحرية وجمع أكبر قدر من المعلومات المفيدة التى تنعكس إيجابًا على عملك هذا سوف تكون عونا كبيرا لك فى إنجاز المشروع. لا تدع نفسك تستسلم للهلع.

 

على الصعيد العاطفي:

التوتر بينك وبين شريك حياتك قد يتصاعد فى بداية اليوم ولكن الحب يمكنه تهدئة كل شيء وفى النهاية ستسود السلام والألفة الأجواء وسوف ينتهى اليوم بحرارة.

 

برج الحوت على الصعيد الصحي:

حاول ان تنظم يومك وألا تجعل التوتر يفقدك توازنك ويحبط خططك بشأن الحصول على جسم مثالى وممارسة الرياضة للحصول على صحة جيدة.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الحوت:

اليوم، سوف تكون قادرًا على اتخاذ الخطوة الأولى نحو أداء واجب أو إرجاع حقوقك، هذا يمكن أن يكون عقلى أو مالى أو روحى، وهذا لا يعنى أن جميع الالتزامات الخاصة بك سوف يتم تسويتها اليوم.


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مصر 365

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