برج الدلو حظك اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2016

برج الدلو على الصعيد المهني:

من المحتمل أن تحصل على قدر كبير من المال اليوم، وعلى الأرجع من مصدر غير متوقع. ومن المرجح أن تحقق نجاحًا مع الاستثمارات فى الأسهم والاستثمارات قصيرة الأجل وستنعم بالأمن المالى خلال هذه الفترة لكن حاول ألا تكون مسرفًا.

على الصعيد العاطفي:

الاستماع والانصات لمن تحبه من أهم حقوقه عليك فحاول ألا تجعل انشغالاتك فى العمل ومزاجك المعكر بسبب مشكلات العمل الكبيرة تدفعك لتجاهل هذه الحقوق وتدفعك لإهماله.

برج الدلو على الصعيد الصحي:

أنت بحاجة إلى أن تدرك أن عافية العقل أمر ضرورى وألا تسعى فقط تحقيق أهداف اللياقة البدنية التى من المرجح أن تجعلك تشعر بعدم الرضا. بدلا من ذلك، حاول بعض تمارين التنفس وتقنيات الاسترخاء. وسوف يساعد أيضا على التعامل مع مشاكل قلة النوم التى كنت قد تواجه فى الآونة الأخيرة.

توقعات علماء الفلك لبرج الدلو:

حاول ان تطور قدرتك على المواجهة فى المشكلات الصعبة وتأكد أن لديك القدرة على حل أى مشكلات ولا داعى للقلق.