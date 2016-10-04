برج السرطان حظك اليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2016

على الصعيد المهنى

هذا هو الوقت المناسب لتكثيف كل ما تبذله من جهد للتركيز على طموحك، فجهود تصميمك لن تذهب سدى ويمكنك أن تتوقع مكاسب طائلة فى المستقبل القريب فسوف تتلقى الدعم الكامل من عائلتك فى هذا المشروع.

على الصعيد العاطفى

قد تصادف بعض المعلومات التى تساعدك على فهم شريك حياتك فتتجه العلاقة لشكل أفضل لكم، بعد أن أرسل شريك حياتك اشارات مربكة ومتناقضة الأيام الماضية ولكن اليوم ستفهم أهمية هذا السلوك وهذا سيساعدك على اتخاذ قرارات مهمة بشأن طبيعة مستقبل علاقتك.

على الصعيد الصحى

لقد آن الأوان أن تدرك أن صحتك مهمة للغاية فاليوم هو يوم جيد للبدء فى نظام الصحة والانضمام إلى الطبقة الممارسة للرياضة فلديك فرصة أكبر للنجاح.

توقعات علماء الأبراج

كن مستعداً للوفاء بالالتزامات المالية والاجتماعية والشخصية الخاصة بك، فأنت غير قادر على التعامل مع الضغوط التى تعيشها من الأسرة والأصدقاء، ومع ذلك فسوف تساعد عدد من الناس بالكلمات والأفعال.