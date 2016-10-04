احتجزوها ووضعوا المسدس برأسها.. هذه تفاصيل عملية السطو على كيم كردشيان

مشاركة النجمة العالمية كيم كردشيان Kim Kardashian في أسبوع الموضة بباريس تحولت إلى كابوس بكل ما للكلمة من معنى. فبعد تعرضها لهجوم من قبل شاب غريب الأطوار اقترب منها بطريقة مخيفة ليقبّل جسدها، عاشت اليوم حالة من الرعب الشديد إثر عملية سطو مسلّح عليها في الفندق الذي تقطن فيه بالعاصمة الفرنسية.

وفي التفاصيل، فإن 5 مسلحين وصلوا بلباس الشرطة المحلية في الثالثة و40 دقيقة فجر الأحد إلى شقة فندقية خاصة كانت كيم نزيلة فيها، ثم خرجوا من المكان غانمين مجوهرات سرقوها، وقيمتها قد تزيد عن 10 ملايين دولار.

وأفادت معلومات جديدة، أن الملثمين الذين اقتحموا الشقة، سيطروا في داخلها على نجمة تلفزيون الواقع واقتادوها موثقة اليدين بحبال إلى حمام حبسوها فيه وأغلقوا عليها باب، حسب التقرير الذي نشره راديو RTL الفرنسي في موقعه، نقلاً عن مصدر في الشرطة.

وذكر راديو RTL أن المقتحمين سطوا على صندوق كان في خزنة الشقة، بداخله مجوهرات متنوعة، قيمتها 5 ملايين يورو، إضافة إلى علبة فيها خاتم ماسي قيمته 4 ملايين، وهو ما يزيد مجموعه عن 10 ملايين دولار.

أما موقع صحيفة La Parisienne الفرنسية، فنقل عن مصدر مقرّب من كردشيان أنها غادرت باريس صباح الإثنين عبر مطار لو بورجيه، ولم يكشف عن المكان الذي توجهت إليه بطائرة خاصة، لكنه أوضح أنها كانت في صدمة نفسية، مع أنها لم تتعرض لأي أذى جسدي، وهو ما ذكرته أيضا Ina Treciokas الناطقة باسم النجمة، حسب "العربية نت".

وذكرت بعض المصادر أن كانيي ويست Kanye West زوج كردشيان،كان وقت السطو يقدم عرضاً فنياً في مهرجان Meadows Festival بنيويورك، فتوقف فجأة حين علم بما حدث، وقال للحشود: "أنا آسف، لكن الحفل انتهى" وشرح أن سبب توقفه "هو طارئ عائلي" لم يذكر تفاصيله، ثم انسحب وغادر المكان.

روى موقع La Parisienne، أن المسلحين سيطروا على حارس ليلي في السكن الفندقي، الواقع في شارع Tronchet بالدائرة الثامنة في باريس، وهي من الأرقى بالعاصمة الفرنسية، فأوثقوا يديه وعصبوا عينيه، وأغلقوا فمه بملصق محكم بعد أن طلبوا منه الاتصال بكردشيان في شقتها لتفتح الباب، ثم بقي ثلاثة منهم في السكن وصعد اثنان إلى شقتها، ودخلا وسيطرا عليها وعلى المقيمة فيها بالكامل.

كان في شقة كردشيان محفظة فيها ما يعادل 1000 دولار، فسرقها اللصوص مع هاتفين، وفق ما أوردته قناة iTELE الفرنسية الرقمية، عبر تغريدات على تويتر. وأضافت أن واحداً من المداهين لشقتها وضع مسدسه في رأسها، وبثوانٍ أعطته ما طلب، وهي أرقام فتح خزنة تحفظ فيها مجوهراتها، ثم تفرغ وزميله لإفراغ كل ما فيها، بينما كانت كيم في حمام لم يعثروا عليها فيه إلا بعد فوات الأمان، وبعد أن اختفى للسارقين كل أثر.