بالصور: باراك أوباما يعايد ميشيل في ذكرى زواجهما الـ 24

احتفل الرئيس الأمريكي باراك أوباما Barack Obama يوم الإثنين، بعيد زواجه الرابع والعشرين، مع زوجته سيدة الولايات المتحدة الأمريكية الأولى ميشيل أوباما Michelle Obama.

ونشر الرئيس عبر حسابه الموثّق على موقع "فيس بوك" صورة له وهو يرقص مع زوجته، وعلق عليها قائلاً: "الرقص خلال 24 عاماً.. عيد سعيد".

كما نشر صورة أخرى عبر تويتر، وهو يطبع قبلة على خد شريكة حياته، وكتب تحتها: "جنباً إلى جنب على مدى 24 عاماً.. وسيكون هناك المزيد".

وكان بارك أوباما تزوج ميشيل في العام 1992، وهما الآن من اكثر الشخصيات نفوذاً وتأثيراً في العالم.

وخلال الفترة الماضية، عرض فيلم " Southside with You" تفاصيل أول مواعدة بين أوباما وميشيل في صيف عام 1989 وفيه تظهر ميشيل روبنسون (25 عاماً) المحامية القادمة من شيكاغو وهو تخرج مع باراك طالب القانون الذي جاء للتدريب في الشركة التي تعمل بها.