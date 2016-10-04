أخبار عاجلة

تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري -
قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية -
فيديو: شاهد الجمل اللص يهاجم سيارة ويسرق طعام ركابها -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني للعندليب " أهواك " و يغني مجموعة أغاني عملها لكبار الفن -
بالفيديو والصور| هل ستتناول «العسل الأسود» الذي يُصنع في تلك المصانع بعد مشاهدة هذا الفيديو؟!! -
فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار -
أحمد موسى: من يعارض حالة الطواري «إرهابي أو عميل» -
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا» -
فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب -
الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: باراك أوباما يعايد ميشيل في ذكرى زواجهما الـ 24

Google+ Print

الثلاثاء 04-10-2016 04:05

احتفل الرئيس الأمريكي باراك أوباما Barack Obama يوم الإثنين، بعيد زواجه الرابع والعشرين، مع زوجته سيدة الولايات المتحدة الأمريكية الأولى ميشيل أوباما Michelle Obama.

ونشر الرئيس عبر حسابه الموثّق على موقع "فيس بوك" صورة له وهو يرقص مع زوجته، وعلق عليها قائلاً: "الرقص خلال 24 عاماً.. عيد سعيد".

كما نشر صورة أخرى عبر تويتر، وهو يطبع قبلة على خد شريكة حياته، وكتب تحتها: "جنباً إلى جنب على مدى 24 عاماً.. وسيكون هناك المزيد".

وكان بارك أوباما تزوج ميشيل في العام 1992، وهما الآن من اكثر الشخصيات نفوذاً وتأثيراً في العالم.

وخلال الفترة الماضية، عرض فيلم " Southside with You" تفاصيل أول مواعدة بين أوباما وميشيل في صيف عام 1989 وفيه تظهر ميشيل روبنسون (25 عاماً) المحامية القادمة من شيكاغو وهو تخرج مع باراك طالب القانون الذي جاء للتدريب في الشركة التي تعمل بها.

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي