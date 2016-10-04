10 صور تلخص أحداث العالم اليوم

شهدت دول العالم اليوم السبت، العديد من الأحداث المهمة كان على رأسها، فى مصر حيث يحتفل المواطنين ومؤسسات الدولة بذكرى انتصارات حرب أكتوبر 1973 العظيمة، حيث كرم المجلس القومى للمرأة، الدكتورة جيهان السادات حرم الرئيس الراحل محمد أنور السادات.. وفى إستونيا انتخاب امرأة لأول مرة لتصبح رئيسة للبلاد. مصر كرم المجلس القومى للمرأة، اليوم الاثنين، الدكتورة جيهان السادات حرم الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وذلك خلال احتفالية المجلس بانتصارات حرب أكتوبر. إستونيا انتخب برلمان إستونيا، اليوم الاثنين، كيرستى كالجولايد العضوة السابقة فى المحكمة المالية الأوروبية، رئيسة لاستونيا لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب فيها. كيرستى كالجولايد رئيسة إستونيا الجديدة ليبيا قال خفر السواحل الإيطالي، إنه تم إنقاذ نحو 6055 مهاجرا اليوم الاثنين، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا على متن 40 قاربا وهو واحد من أعلى الأرقام في يوم واحد. هندوراس

أطلق الشرطة فى هندوراس قنابل الغاز المسيلة للدموع على المتظاهرين المحتجين على إعادة انتخاب خوان أورلاندو هيرنانديز لتفريقهم

مظاهرات هندوراس

جنيف

نظمت منظمة أطباء بلا حدود مسيرة بالشموع فى جنيف على ضحايا الغارات الجوية فى كل من سوريا واليمن وأفغانستان، بمناسبة إحياء الذكرى الأولى للغارات الأمريكية التى استهدف مستشفى تابع للمنظمة في أفغانستان عام 2015 قتل بسببها 42 شخصا.

هايتي

بدأت السلطات في هايتي، إجلاء السكان من مناطق مهددة بالخطر في ظل تحذيرات من أن إعصار ماثيو قد يسبب أضرارا واسعة النطاق من خلال فيضانات سريعة ورياح شديدة تصل سرعتها إلى نحو 240 كيلومترا في الساعة.