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تخصيص مساحة 10569 متر مربع لإنشاء مبانى ملحقة لثلاثة مدارس بقويسنا

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تخصيص مساحة 10569 متر مربع لإنشاء مبانى ملحقة لثلاثة مدارس بقويسنا تخصيص مساحة 10569 متر مربع لإنشاء مبانى ملحقة لثلاثة مدارس بقويسنا

>المنوفية _ محمد فتحى

وافق الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، على تخصيص 3 قطع أرض بمساحة 10569 متر مربع لإنشاء مبانى ملحقة لثلاثة مدارس بمركز قويسنا، بمعرفة هيئة الأبنية التعليمية وذلك لتوفير مساحات بتلك المدارس لإستيعاب أكبر عدد من الطلبة وكذا القيام بأعمال الإحلال لتصبح مطابقة للمواصفات.

تم تخصيص مساحة 4200 متر مربع للقطعة الأولى لهيئة الأبنية التعليمية بناحية شرانيس مركز قويسنا، بغرض إنشاء جناح توسع بمدرسة شحاتة للتعليم الأساسى، وتخصيص مساحة 3343متر مربع للقطعة الثانية  لهيئة الأبنية التعليمية بناحية عرب الرمل بغرض إنشاء جناح احلال جزئى بمدرسة عرب الرمل الاعدادية  و مساحة 3026 متر مربع لإنشاء جناح إحلال جزئي بمدرسة عرب الرمل الثانوية.

وأكد محافظ المنوفية على أن تخصيص مساحات إضافية للمدارس يأتى ضمن إيجاد الحلول الفعالة لإستيعاب أكبر عدد من الطلاب والقضاء على مشكلة الكثافة ولرفع كفاءة المدارس .


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