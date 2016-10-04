توقيع بروتوكول تعاون بين شركة مدينة دمياط للأثاث و بنك مصر لتمويل صغار الحرفيين

قال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط لـ"اليوم السابع" إن مدينة دمياط للأثاث هى أحد المشروعات التنموية العملاقة والتي توليها القيادة السياسية اهتماما خاصا، وهو مشروع صمم بحيث يواكب التكنولوجيا الحديثة فى هذه الصناعة ويخرجها من إطار المحلية الى العالمية وأنشأت بناءا على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 999 لسنة 2015 وهى مقامة على مساحة 331 فدان، مضيفا أن هذا المشروع يتكون من مجمعات صناعية للورش الحرفية و مصانع متوسطة و كبيرة للأثاث وكذلك منطقة للمعارض و الخدمات التجارية المساندة.

وأشار المحافظ إلى أن اليوم الاثنين شهد توقيع بروتوكول تعاون بين كلا من: شركة مدينة دمياط للأثاث وبنك مصر، حيث يهدف البروتوكول إلى توفير التسهيلات التمويلية اللازمة لتمكين صغار الحرفيين لتملك الوحدات وتجهيزها بأحدث المعدات، بهدف التطوير والتحديث للنهوض بصناعة الأثاث بمصر وتحفيز التصديربحضور الدكتور أشرف العربي ـ وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، والمهندس طارق قابيل - وزير التجارة و الصناعة ، جمال نجم – نائب محافظ البنك المركزى.

واضاف المحافظ ان هذا البروتوكول يعد باكورة التعاون بين بنك مصر و شركة مدينة دمياط للأثاثوأكد انه جارى الانتهاء من الترتيبات النهائية لتمويل أعمال التطوير والإنشاءات الخاصة للمدينة بإجمالي تمويل يصل إلي 1.5 مليار جنيه مصري.

وياتى ضمن مبادرة البنك المركزي المصري والتي أطلقها مؤخرا ً لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف المحافظ أن هذا البرتوكول يضمن لصغار الصناع في محافظة دمياط فرصة كبيرة للحصول علي قرض بقيمة 90% من ثمن الوحدة (الورشة) كقرض ميسر بفائدة صغيرة جدا

وأكد المحافظ ان المدينة مفتوحة لدمياط كلها وأنه يمكن للعاملين فى هذه المهنة سواء داخل او خارج المدينة الاستفادة من مراكز التدريب والتصميم ومركز التسويق والمعارض ومعهد تكنولوجيا الأثاث ليستفيد منها جميع أبناء دمياط العاملين فى هذه الصناعة.

والجدير بالذكر أن شركه مدينة دمياط للأثاث تأسست في يوليو 2016 برأس مال مصرح به 5مليارات جنيه و رأس مال مصدر 521 مليون جنيه بمساهمة كل من : بنك الإستثمار القومي ومحافظة دمياط وشركة أيادي مصر للتطوير الصناعي (إحدي شركات أيادي للإستثمار والتنمية) والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية.