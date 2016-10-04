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أحمد السقا وعلى ربيع ورشا المهدى ينضمون لحملة "الشعب يأمر"

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أحمد السقا وعلى ربيع ورشا المهدى ينضمون لحملة "الشعب يأمر" أحمد السقا وعلى ربيع ورشا المهدى ينضمون لحملة "الشعب يأمر"

>كتب آسر أحمد

بعد الحملة التى أطلقها الإعلامى عمرو أديب فى برنامجه "كل يوم" المذاع على فضائية ON E، وتبنتها مؤسسة "اليوم السابع"، لمطالبة أصحاب المتاجر بتخفيض الاسعار بنسبة 20% لمدة 3 أشهر، أعلن العديد من الفنانين تضامنهم مع الحملة.

 

وأعلن كل من "أحمد السقا وعلى ربيع تضامنهما مع الحملة بعمل مشاركة للصفحة على حساباتهم الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" لنشرها أكبر قدر ممكن، فيما كتبت الفنانة رشا مهدى قائلة " بدعم حملة الشعب يأمر الموجهة للقطاع الخاص لتخفيض السلع ٢٠% .. اكتبو في الهاشتاج .. ايد على ايد تساعد".

 

 

 

 


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