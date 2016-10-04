أبجدية الياسمين تجمع جيني إسبر وعبد المنعم عمايري

دبي - تمام عجمية

بعد النجاح الذي حققته المصممة منال عجاج في الجزء الأول من أبجدية الياسمين التي عرضتها في برلين، ها هي تستعد لإطلاق الجزء الثاني من الأبجدية ضمن أسبوع الموضة في بيروت الذي سيعرض في 18 أكتوبر الحالي، والعمل سيكون من إخراج الفنان عبد المنعم عمايري، الذي قال عنه بتصريح خاص لموقع سيدتي: سعيد جداً وأنا أحضر لهذا العرض الذي يجمع العراقة والتاريخ والأصالة، التي تحاكي الحضارات عبر أزياء صممت بإتقان وحرفية ودراسة، فكل لوحة مزجت مع قصة تاريخ، وعبق دمج مع قصص الحضارات مابين الشرقي والغربي.

أما الفنانة جيني إسبر التي اختيرت لتقديم الحفل فقالت: أبهرني عرض أبجدية الياسمين في جزئه الأول، وتمنيت لو أنني كنت هناك في برلين؛ لأرفع أسم بلدي عالياً كما فعلت الصديقة منال، وعندما انتقلت الأبجدية في جزئها الثاني لبيروت كنت سعيدة بأن أكون ضمن القائمين على العمل، وأتمنى أن يكون العرض كما نتمناه؛ لأنه فعلاً عمل مميز، مزج من قصة ومن أزياء تستحق أن تروي قصة أبجدية الياسمين ممزوجة مابين الشرقي والغربي.

المصمّمة العالمية منال عجاج تحدَّثت عن العرض وقالت: إنَّهُ سوف يتمّ إطلاق تصاميم تحاكي الحضارات السورية من خلال ثلاث عشرة حقبة تاريخية، بداية من أوَّل حضارة وأبجدية في العالم الحضارة الأوغاريتية، البابلية، الفينيقية، الأشورية، الفارسية، الٌإغريقية، الرومانية، البيزنطية، العباسية، الفاطمية، العثمانية، الانتداب وصولاً إلى يومنا هذا، تمزجُ بين الحضارة والفن والموضة، وستكتمل اللوحة المنسوجة بالحضارات من خلال عرض درامي يعكس واقع سورية الحالي يخرجه الفنان والمخرج المسرحي عبد المنعم عمايري تحت عنوان معاناة الياسمين.

يُذكر أن العرض سيضمّ أكثر من 30 تصميماً جديداً يحمل توقيع المصمّمة منال عجاج، ويميّزه المشاركة المميّزة للنجمة جيني إسبر، التي ستتفتحُ العرض بأوَّل تصميم سيعرض في أبجدية الياسمين 2، ويرافق العرض موسيقى ألَّفت خصيصاً من قبل الموسيقي إياد ريماوي.