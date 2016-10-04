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باب الحارة يودع نجومه ويعيد الموتى مرة أخرى!

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الثلاثاء 04-10-2016 15:47

على ما يبدو أن المخرج بسام الملا قد وصل لحد الإفلاس مع الفنانين، فبعد أن رفض الكثير من الممثلين المشاركة في الأجزاء الأخيرة من باب الحارة، هذا ما جعله يعيد فنانين ليعطيهم أدواراً أخرى من بعد أن قتلهم في أجزاء سابقة، فبعد عودة الفنان عبدالهادي الصباغ للجزء الثامن بشخصية شقيق «أبوحاتم» من بعد وفاة «أبوحاتم» علماً أنه في الجزء السابع كان يلعب شخصية الشيخ فهمي ومات في الجزء نفسه، ها هو يعيد الفنان طارق الصباغ في الجزء التاسع بشخصية جديدة وهي شخصية نزار، وهي شخصية جديدة تم إضافتها على الجزء التاسع، حيث يجسد الصباغ دور شاب يعمل في مؤسسة الهاتف، علماً أن الفنان طارق الصباغ قد شارك في الجزء الرابع من العمل بشخصية أبو عبده، الذي يقوم الفرنسيون بإعدامه، كما أن المشاكل استمرت في هذا الجزء وتلاها اعتذارات فبعد أن أوقف الفنان عباس النوري التصوير، وطلب بتغيير النص أعلنت أيضاً الفنانة سلاف فواخرجي انسحابها من العمل لعدم قبولها بالنص، ولأن شخصيتها لم تتطور كما وعدها القائمون عن العمل لتحل بدل عنها الفنانة رنا أبيض.

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سيدتي