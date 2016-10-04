سمية الخشاب تخوض المنافسة على لقب "أفضل مطربة" وتحلم بـ"الكارتوش الذهبي"

تقدمت الممثلة سمية الخشاب بطلب خوض منافسات الدورة الخامسة لمسابقة مهرجان القاهرة للأغنية العربية المصورة والتي تنطلق يوم 30 اكتوبر الجاري، بأحدث أغنياتها المصورة" يا مسكين"، وتوقعت أن تفوز بالجائزة الذهبية علماً بأن الجائزة تذهب للأغنية وليس للمطربة، وتحتسب نقاطها وفقاً لدرجات الغناء والكلمات والألحان والتصوير والديكور .

سمية التي أنتجت الأغنية على نفقتها الخاصة، أكدت أنها ترغب في استعادة تواجدها داخل المهرجانات الغنائية العربية، مؤكدة أن نجاح الكليب عبر مواقع التواصل الاجتماعي شجعها على خوض المنافسة للحصول على جائزة "الكارتوش الذهبي" للأغنية الخليجية المصورة، علماً بأن الأغنية باللهجة الخليجية من كلمات أسير الرياض،و لحن محمود الخيامي، توزيع مدحت خميس، مهندس صوت هاني محروس، ، توزيع شركة مزيكا، والكليب من إخراج المخرجة اللبنانية رندلى قديح.