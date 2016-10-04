الملحن اللبناني باسم يحيّ يشن هجوماً على فارس كرم ويقول له: صوتك جرصة وأغانيك مونولوج

"صوتك جرصة وأغانيك مونولوج" بهذه الصفات نعت الملحن اللبناني باسم يحيّ الفنان فارس اسكندر عبر صفحته الخاصة على "فيس بوك".

"بوست" دفعنا للوقوف عنده والإتصال بصاحبة لمعرفة سبب الهجوم على فارس في هذا التوقيت بالذات، فأكد لـ"سيدتي نت" أن "هذا رأيه الخاص، وبأن صوت فارس لا يعجبه"، وتساءل "هل هذه أغنية "بلا ب وبلا بطيخ".

وأكد يحيّ أن لا خلاف مع كرم وهو صديق له، ولكن استفزته الأغنية خلال مشاهدته لها عبر إحدى القنوات على التلفاز ما دفعه لكتابة هذا البوست وأضاف "هذه أإاني يجب أن تكون لضاحك الليل ايلي أيوب".

وعن وصفه لأغاني فارس بالـ"المونولوج" أكد أن أغانية لا تحمل إحساساً في طياتها". وعن زعل فارس منه قال "لا يهمني، فهذا رأيي ولا أغيره"، مع العلم أن فارس من أكثر الأشخاص الذين يقيمون حفلات في لبنان وخارجه ولكن في أغنية "بلا حب وبلا بطيخ" التي هي من كلمات طوني أبي كرم وألحان الموسيقار ملحم بركات لم يغنيها بشكل صحيح وهذا ليس فناً.

وتابع "أقول بوجهه أن صوتك لا معنى له وليس هناك أي إحساس، وأصبحت فناناً بالحظ".

وعن هجومه عليه لأنه لم يأخذ منه أي لحن قال "لا أريده أن يأخذ مني شيئاً، فأنا لا أقدم أغان ذات طابع "مونولوج".

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