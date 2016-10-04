أخبار عاجلة

تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري -
قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية -
فيديو: شاهد الجمل اللص يهاجم سيارة ويسرق طعام ركابها -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني للعندليب " أهواك " و يغني مجموعة أغاني عملها لكبار الفن -
بالفيديو والصور| هل ستتناول «العسل الأسود» الذي يُصنع في تلك المصانع بعد مشاهدة هذا الفيديو؟!! -
فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار -
أحمد موسى: من يعارض حالة الطواري «إرهابي أو عميل» -
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا» -
فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب -
الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

تغريدات بتوقيت واحد بين نوال الزغبي ومدير أعمالها.. فهل من رابط بينهما؟

Google+ Print

الإثنين 03-10-2016 21:39

نشرت الفنانة نوال الزغبي ومدير أعمالها بسكال مغامس تغريدتين في توقيت واحد، طرحتا الكثير من علامات الإستفهام حولهما، ولا بد وأن تكشف الأيام المقبلة ما المقصود بهما.

فلقد نشرت نوال الزغبي تغريدة كتبت فيها" في ناس بتقنع حالها إنها مظلومة وما بتأذي وبتعطي وما باخذ!! للأسف أكثر الناس هيك بيضحكوا على حالن".

بينما كتب باسكال مغامس في تغريدته" من يخذلك مرة سيخذلك ألف مرة. كي لا تموت مرتين لا تعد لمن خذلك.. كن كالحياة رافق الجميع ولا تتمسك بأحد".

فهل من خلاف يلوح في الأفق بين نوال الزغبي ومدير أعمالها، وهل كانا يقصدان بعضهما بالتغريدتين، أم أنهما كانا يقصدان شخصاً ثالثاً خذلهما مهنياً كونهما يتعاملان مع نفس الإشخاص وفي نفس المهنة.

يشار إلى أن نوال الزغبي تستعد لطرح أغنيتها المصورة الجديدة "عم بحكي مع حالي" التي صورتها تحت إدارة المخرج جو بو عيد".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي