تغريدات بتوقيت واحد بين نوال الزغبي ومدير أعمالها.. فهل من رابط بينهما؟

نشرت الفنانة نوال الزغبي ومدير أعمالها بسكال مغامس تغريدتين في توقيت واحد، طرحتا الكثير من علامات الإستفهام حولهما، ولا بد وأن تكشف الأيام المقبلة ما المقصود بهما.

فلقد نشرت نوال الزغبي تغريدة كتبت فيها" في ناس بتقنع حالها إنها مظلومة وما بتأذي وبتعطي وما باخذ!! للأسف أكثر الناس هيك بيضحكوا على حالن".

بينما كتب باسكال مغامس في تغريدته" من يخذلك مرة سيخذلك ألف مرة. كي لا تموت مرتين لا تعد لمن خذلك.. كن كالحياة رافق الجميع ولا تتمسك بأحد".

فهل من خلاف يلوح في الأفق بين نوال الزغبي ومدير أعمالها، وهل كانا يقصدان بعضهما بالتغريدتين، أم أنهما كانا يقصدان شخصاً ثالثاً خذلهما مهنياً كونهما يتعاملان مع نفس الإشخاص وفي نفس المهنة.

يشار إلى أن نوال الزغبي تستعد لطرح أغنيتها المصورة الجديدة "عم بحكي مع حالي" التي صورتها تحت إدارة المخرج جو بو عيد".