موسم نيكول سابا مع الصور... هل تقلد زوجها يوسف الخال؟

يبدو أن الفنانة نيكول سابا تجاوزت أزمة نشر صورة ابنتها عن طريق الخطأ، والبلبلة التي أثيرت حولها، بعد تدخل زوجها الفنان يوسف الخال على الخط، ونشر صورة ثانية لابنتهما نيكول الصغيرة.

فلقد نشرت الفنانة نيكول سابا صورة لها وهي بذقن وشاربين، ومازحت الجمهور قائلة " اعذروني نسيت أحلق ذقني"، وربما كانت تحاول أن تقلد لوك زوجها يوسف الخال الذي يتميز بذقنه الشقراء، كما أنها عقدت حاجبيها مثله.

يشار إلى أن نيكول سابا تشارك خالد سليم في مسلسل "ولاد تسعة" كما أنها ستشارك لأول مرة في مسلسل عربي مشترك، بعنوان "مذكرات عشيقة سابقة" وهو من كتابة نور الشيشكلي وإخراج هشام شربتجي، الذي يجمع نخبة من النجوم من بينهم باسم ياخور وكاريس بشار، وهو يتناول مجموعة قصص عاطفية متشابكة كما يضيء على الأزمة السورية وموضوع السوريين المقيمين في لبنان.