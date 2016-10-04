أخبار عاجلة

تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري -
قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية -
فيديو: شاهد الجمل اللص يهاجم سيارة ويسرق طعام ركابها -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني للعندليب " أهواك " و يغني مجموعة أغاني عملها لكبار الفن -
بالفيديو والصور| هل ستتناول «العسل الأسود» الذي يُصنع في تلك المصانع بعد مشاهدة هذا الفيديو؟!! -
فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار -
أحمد موسى: من يعارض حالة الطواري «إرهابي أو عميل» -
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا» -
فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب -
الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

موسم نيكول سابا مع الصور... هل تقلد زوجها يوسف الخال؟

Google+ Print

الإثنين 03-10-2016 21:46

يبدو أن الفنانة نيكول سابا تجاوزت أزمة نشر صورة ابنتها عن طريق الخطأ، والبلبلة التي أثيرت حولها، بعد تدخل زوجها الفنان يوسف الخال على الخط، ونشر صورة ثانية لابنتهما نيكول الصغيرة.

فلقد نشرت الفنانة نيكول سابا صورة لها وهي بذقن وشاربين، ومازحت الجمهور قائلة " اعذروني نسيت أحلق ذقني"، وربما كانت تحاول أن تقلد لوك زوجها يوسف الخال الذي يتميز بذقنه الشقراء، كما أنها عقدت حاجبيها مثله.

يشار إلى أن نيكول سابا تشارك خالد سليم في مسلسل "ولاد تسعة" كما أنها ستشارك لأول مرة في مسلسل عربي مشترك، بعنوان "مذكرات عشيقة سابقة" وهو من كتابة نور الشيشكلي وإخراج هشام شربتجي، الذي يجمع نخبة من النجوم من بينهم باسم ياخور وكاريس بشار، وهو يتناول مجموعة قصص عاطفية متشابكة كما يضيء على الأزمة السورية وموضوع السوريين المقيمين في لبنان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي