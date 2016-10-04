بالفيديو: هالة صدقي شاهدت رسالة بخط يد النبي محمد وهذا فحواها

أصرت النجمة المسيحية هالة صدقي على مشاركة الشعب المصري الاحتفال بذكرى رأس السنة الهجرية، وقامت بمداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الغيطي، أكدت فيها وجود رسالة بخط يد النبي محمد ضمن محفوظات دير سانت كاترين أشهر الأديرة المصرية.

هالة أكدت أنها اطلعت على الرسالة، وتضمنت وعداً من النبي بعدم المساس بالدير وأهله من الرهبان أو تهديد أمنه وسلامته، مؤكدة أن هذه الرسالة تعد دعوة سلام ومحبة للعالم كله، يمكن نشرها لنفي تهمة الإرهاب عن الإسلام.

هالة قامت بالمداخلة من مطار شرم الشيخ بعد مشاركتها بحفل "هنا نصلي معا" الذي ضم العديد من رموز الفن والثقافة من كل أديان العالم.

شاهد مداخلة النجمة هالة صدقي

