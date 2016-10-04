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المحكمة تجبر جاستن بيبر على البقاء في ميامي 30 يوماً

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الإثنين 03-10-2016 21:53

أصدرت المحكمة في ولاية فلوريدا قراراً يقضي ببقاء النجم الشهير جاستن بيبر Justin Bieber في مدينة ميامي بولاية فلوريدا مدة 30 يوماً.

واللافت أنه إذا خالف النجم الكندي القرار وخرج من المدينة سيكون عرضة للقبض عليه.

ومن المتوقع أن يتمّ استدعاء النجم البالغ من العمر 22 عاماً إلى المحكمة خلال هذه المدة لمناقشة الحادث الذي تورط فيه منذ عامين، بعد وقوع مشادة بيه وبين أحد المصوّرين في مدينة ميامي.

وكان جاستن بيبر قد تعرّض لموقف محرج بعد أن "عطس" خلال أدائه أغنية "what do you mean?" على المسرح في حفله الغنائي بفنلندا.

 

 

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