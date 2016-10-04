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سر زيارة طارق العلي إلى السعودية

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الثلاثاء 04-10-2016 00:16

يطير النجم الكوميدي الكويتي، طارق العلي، إلى مدينة الرياض وذلك من أجل الإستعداد للمشاركة في احتفالية الهيئة العامة للترفيه في المملكة ، حيث سيقدم عروض مسرحيته الجديدة " قلب للبيع".

وقال العلي "الهيئة العامة للترفيه في ستقوم بتنظيم تظاهرة تشمل تقديم ثلاثة عروض مسرحية، وستكون مسرحية " قلب للبيع " في مقدمة تلك الأعمال، التي ستقدم للجمهور السعودي تحت مظلة التعاون البناء والساعي إلى تقديم نتاجات فنية تحترم وعي المشاهد وذوقه".

وتعتزم مجموعة "أم بي سي" في إطار تعاونها مع الهيئة العامة للترفيه، تنظيم ثلاث مسرحيات كوميدية في مدينة الرياض خلال الفترة المقبلة، من بينها مسرحية " قلب للبيع" من بطولة النجم الكويتي طارق العلي، إضافة لمسرحيتين من بطولة نجوم كوميديين كبار من المملكة والخليج.

وتأتي المسرحيات ضمن جملة من الفعاليات التي تخطط هيئة الترفيه لتقديمها ابتداء من الربع الأخير لعام 2016 والتي تشمل عروض "ستاند أب كوميدي" وعروض سيرك وألعاب ضوئية ومصارعة حرة ومعرض كوميك كون المتخصص في فنون الأنيميشن والشخصيات الكرتونية.

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سيدتي

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