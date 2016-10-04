بالصور: ميرهان حسين تنفي تدخينها الشيشة

حرصت الفنانة الشابة ميرهان حسين على توضيح سبب تواجد الشيشة أمامها بصورة من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "الأب الروحي" بالتأكيد على أنها لا تدخن ، وأن الشيشة تخص مخرج العمل بيتر ميمي، علماً بأن لميرهان أزمة كبرى سابقة مع إحدى الدوريات الأمنية التي اتهمتها بتعاطي المخدرات داخل سيارتها.

ميرهان نشرت الصور ضمن عاداتها اليومية لمشاركة جمهورها أجواء تصوير أعمالها الجديدة، وحرصت عبر موقع إنستقرام على نشر توضيح قالت فيه: من تصوير مسلسل الأب الروحى ملحوظة: الشيشة مش بتاعتي قبل ما تسيبو كل حاجة في الصورة وتعلقو عالشيشة دي شيشة المخرج كلموه هو بقا ... اسمه بيتر ميمي وساكن في...

المثير أن الجمهور حرض ميريهان على التدخين مؤكداً أنه حرية شخصية، وقالت معجبة تدعى nessma_nona وحتى لو بتعتك واية المشكلة حرية شخصية على فكرة وله هي مكتوب عليها للرجال فقط مثلاً .. بس احنا شعب عنده عقد نفسية وبيطلعوها على اي حد وخلاص .. انتي جميلة ياميما وليكي فانزك اللي عارف انتي اية ومش بيتاثر بكلام حد ..