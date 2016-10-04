أخبار عاجلة

تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري -
قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية -
فيديو: شاهد الجمل اللص يهاجم سيارة ويسرق طعام ركابها -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني للعندليب " أهواك " و يغني مجموعة أغاني عملها لكبار الفن -
بالفيديو والصور| هل ستتناول «العسل الأسود» الذي يُصنع في تلك المصانع بعد مشاهدة هذا الفيديو؟!! -
فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار -
أحمد موسى: من يعارض حالة الطواري «إرهابي أو عميل» -
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا» -
فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب -
الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

بالصور: ميرهان حسين تنفي تدخينها الشيشة

Google+ Print

الثلاثاء 04-10-2016 00:28

حرصت الفنانة الشابة ميرهان حسين على توضيح سبب تواجد الشيشة أمامها بصورة من كواليس تصوير مسلسلها الجديد "الأب الروحي" بالتأكيد على أنها لا تدخن ، وأن الشيشة تخص مخرج العمل بيتر ميمي، علماً بأن لميرهان أزمة كبرى سابقة مع إحدى الدوريات الأمنية التي اتهمتها بتعاطي المخدرات داخل سيارتها.

ميرهان نشرت الصور ضمن عاداتها اليومية لمشاركة جمهورها أجواء تصوير أعمالها الجديدة، وحرصت عبر موقع إنستقرام على نشر توضيح قالت فيه: من تصوير مسلسل الأب الروحى ملحوظة: الشيشة مش بتاعتي قبل ما تسيبو كل حاجة في الصورة وتعلقو عالشيشة دي شيشة المخرج كلموه هو بقا ... اسمه بيتر ميمي وساكن في...

المثير أن الجمهور حرض ميريهان على التدخين مؤكداً أنه حرية شخصية، وقالت معجبة تدعى nessma_nona وحتى لو بتعتك واية المشكلة حرية شخصية على فكرة وله هي مكتوب عليها للرجال فقط مثلاً .. بس احنا شعب عنده عقد نفسية وبيطلعوها على اي حد وخلاص .. انتي جميلة ياميما وليكي فانزك اللي عارف انتي اية ومش بيتاثر بكلام حد ..

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي