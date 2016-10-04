تشكيل لجنة من التعليم والتضامن لمراجعة موقف الجمعيات الأهلية بسوهاج‎

قرر الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، اليوم الاثنين تشكيل لجنة من التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، وذلك لمراجعة موقف الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال رياض الأطفال ومراجعة تراخيص تلك الجمعيات ومدى خضوعها للقوانين والاشتراطات اللازمة للعمل بمجال رياض الأطفال، وتقديم الدعم الفني للجمعيات الملتزمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الجمعيات الآخرى المخالفة، ونقل الأطفال من تلك الجمعيات، والحاقهم بقاعات رياض الأطفال التابعة لمديرية التربية والتعليم.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس الإقليمى للتربية والتعليم والتعليم الفني والذي عقد اليوم بديوان عام المحافظة برئاسة المحافظ وحضور صفا محمود رئيس جامعة سوهاج، والنائب أحمد نشأت منصور عضو مجلس النواب، وعدد من عمداء الكليات وقيادات التربية والتعليم وممثلي الجمعيات الأهلية بسوهاج .

وناقش الاجتماع المذكرة المقدمة من مجلس إدارة الاتحاد المصرى للتعليم المجتمعى، والذى يرعى عدد من الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال رياض الأطفال بشأن مناقشة قرار مديرية التربية والتعليم بسوهاج بسحب معلمات رياض الأطفال المنتدبات من مديرية التربية والتعليم للعمل بالجمعيات الأهلية، وعودتهن للعمل بقاعات رياض الأطفال التابعة للتربية والتعليم.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج أن عدد قاعات رياض الأطفال التابعة لمديرية التربية والتعليم بسوهاج بلغ 1734 قاعة، لافتًا إلى أن العجز بمعلمات رياض الأطفال بلغ 897 معلم وهو ما دفع المديرية لضرورة ايجاد حل عاجل لمواجهة الاقبال الكثيف على قاعات رياض الاطفال بالمدارس التابعة للمديرية فقامت مديرية التربية والتعليم بسوهاج بانهاء ندب 127 معلمة رياض اطفال من المعلمات المنتدبات من المديرية للعمل بالجمعيات الاهلية وذلك فى محاولة لسد العجز فى معلمات رياض الأطفال بالمديرية.

وأضاف أن الجمعيات الأهلية لديها من الاليات والامكانات لتعيين معلمين جدد والمساهمة فى تشغيل الشباب وحل مشكلة البطالة.

وأكد أن المديرية على استعداد تام لتقديم الدعم الفنى والتعاون مع الجمعيات الملتزمة العاملة فى مجال رياض الأطفال.