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خفر السواحل الإيطالي: إنقاذ أكثر من 6 آلاف مهاجر في البحر المتوسط

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خفر السواحل الإيطالي: إنقاذ أكثر من 6 آلاف مهاجر في البحر المتوسط خفر السواحل الإيطالي: إنقاذ أكثر من 6 آلاف مهاجر في البحر المتوسط

مهاجرين عن طريق البحر – أرشيفية

قال خفر السواحل الإيطالي، إنه تم إنقاذ نحو 6055 مهاجرًا، اليوم الاثنين، أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا على متن 40 قاربًا وهو واحد من أعلى الأرقام في يوم واحد.

وجاء في بيان أن 9 مهاجرين على الأقل لاقوا حتفهم، وجرى نقل امرأة حامل وطفل بطائرة هليكوبتر إلى مستشفى في جزيرة لامبيدوسا الإيطالية والتي تقع في منتصف الطريق بين صقلية والساحل الليبي، حسبما ذكرت وكالة أنباء رويترز.

وأنقذت سفينة تابعة لخفر السواحل نحو 725 مهاجرًا على متن زورق مطاطي واحد في واحدة من نحو 20 عملية إنقاذ خلال يوم.

وتجرى عمليات الإنقاذ على بعد نحو 30 ميلًا من ساحل ليبيا، ويشارك فيها نحو 10 سفن من خفر السواحل والبحرية ومنظمات إنسانية.

يذكر أن أمس الإثنين هو الذكرى السنوية الثالثة لحادث غرق قارب مهاجرين قبالة لامبيدوسا، والذي أسفر عن وفاة 386 شخصًا.

وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن نحو 132 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام وإن 3054 لاقوا حتفهم.

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