متخصص بشئون المطارات: وزير المالية أنهي أزمة شرطة وجمارك مطار القاهرة الدولى

قال إيهاب حسين، مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بمطار القاهرة الدولي، والمتخصص في شئون المطارات، اليوم الإثنين، إن عمرو الجارحى، وزير المالية المصري، قام بإنهاء الأزمة التى نشبت بين شرطة ميناء القاهرة الجوى ورجال الجمارك؛ لرفضهم قيام رجال الشرطة بتفتيشهم عند الدخول من بوابات دخول الموظفين إلى داخل الدائرة الجمركية، مشددًا علي أن وزير المالية اجتمع بقيادات الجمارك وبعض مأمورى الجمرك، معطيًا لهم تعليمات مشددة بضرورة خضوع الجميع للإجراءات الأمنية، وفقًا لقواعد الأمن فى المطارات، ضاربًا مثالًا بنفسه عند دخوله إلى الدائرة الجمركية وخضوعه للتفتيش والمرور بأجهزة التفتيش، حفاظاً علي الأمن.

وأضاف حسين، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن المطارات المصرية والسلطات المسؤولة عنها استجابت لكافة الطلبات التي أوردتها السلطات الروسية بشأن عودة حركة الطيران بين البلدين، موضحًا أن طرح المطار لمناقصة لنظام مسح شبكية العين لتأمين مطار القاهرة جاء بناء على طلب روسي فى الأساس.