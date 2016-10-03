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وزير الأوقاف: قضاء حوائج الناس أفضل من تكرار الحج والعمرة

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وزير الأوقاف: قضاء حوائج الناس أفضل من تكرار الحج والعمرة وزير الأوقاف: قضاء حوائج الناس أفضل من تكرار الحج والعمرة

وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة

أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن قضاء حوائج الناس من إطعام الجائع وكساء العاري ومداواة المريض وإيواء المحتاجين أفضل ألف مرة ومرة من تكرار الحج والعمرة.

وناشد وزير الأوقاف في بيان اليوم الاثنين، جميع الجهات التي تقدم رحلة عمرة مجانية سواء للعاملين بها أو لغير العاملين بها أو في شكل جوائز بتوجيه قيمة هذه العمرات إلى إطعام الجائع وكساء العاري وإيواء المشرد أو في بناء أو صيانة أو تطوير المدارس والمستشفيات ونحو ذلك مما لا غنى للناس في حياتهم.

وأوضح الوزير أن الحج هو لمن استطاع إليه سبيلا من القادرين بدنيا وماليا فينبغي على جميع الجهات والمؤسسات المجتمعية أن توجه ما كانت تخصصه للحج المجاني أو العمرة المجانية لتلبية الحاجات الأساسية للفرد والمجتمع.

أ ش أ

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