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وزير الأوقاف يهنئ «السيسي» بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

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وزير الأوقاف يهنئ «السيسي» بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة وزير الأوقاف يهنئ «السيسي» بذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة

الرئيس عبدالفتاح (أرشيفية)

هنأ الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة الباسلة والشعب المصري بحلول ذكرى انتصارات حرب السادس من أكتوبر المجيدة عام 1973.

وأكد وزير الأوقاف- في تصريح اليوم الاثنين- «إن ما تقوم به قواتنا المسلحة في مواجهة الإرهاب يسجل تاريخًا جديدًا لمصر لا يقل عن نصر أكتوبر المجيد، وإن عبور قواتنا المسلحة لقناة السويس وخط برليف في العاشر من رمضان 1393هـ- السادس من أكتوبر 1973م كان نقطة تحول مهمة في تاريخ الدولة المصرية والأمة العربية».

وطالب وزير الأوقاف الشعب المصري كله بالوقوف صفًا واحدًا خلف قواتنا المسلحة الباسلة ودعمها دعمًا كاملاً.

أ ش أ

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