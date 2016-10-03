«الثقافي الروسي العربي»: حل الأزمة فى حلب يجب أن يكون سريعًا وعسكريًا

قال الدكتور ياسر العاقل، نائب مدير المركز الثقافي الروسي العربي، اليوم الإثنين، إن معركة حلب جاءت كأمر واقع لأن الوضع لم يعد يحتمل أي مماطلة فى إنهاء الصراع ، بما يعني أن الروس جاءوا كحلفاء للسلطة فى سوريا، بطلب رسمي من الأسد، وحاولوا مرارًا وتكرارًا بأن يأتي الحل سلمياً وعلي طاولة الحوار بين الأطراف المتصارعة بمختلف الأطياف، ولكن بلا جدوى، و ما حدث منذ أول هدنة بعد الإتفاق الروسي والأمريكي كانت المماطلة فقط.

وأضاف العاقل، خلال حواره عبر برنامج المسار السوري علي شاشة الغد، الإخبارية، أن حل الأزمة فى حلب يجب أن يكون سريعًا، وعسكريًا لأن العدوان فى سوريا بالكامل أصبح عدوانًا شرسًا على السلطة الشرعية ومؤسسات الدولة، والكيان السوري وأًصبحت حربًا يشارك فيها عشرات الدول، وإرهابيين من كافة العالم، و بالتالي فهي معركة قائمة ومستمرة، لم تبدأ اليوم ولكن منذ سنوات.