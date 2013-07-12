الحلقة الثانية من "فرعون": "أبو لبيب" يتوسط للإفراج عن "إبراهيم"

كتب : أمل القاضي الجمعة 12-07-2013 11:16

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "فرعون"، القبض على "رجب فرعون"، الذي يلعب دوره الفنان خالد صالح، على خلفية مقتل "سحر"، والتي تؤدي دورها الفنانة جومانا مراد، بمنزلها واكتشاف المباحث وجود علاقة بينهما، كما ضبطت قوات الأمن كميات من الأسلحة والمخدرات بـ"الفيلا" الخاصة به أثناء تفتيشها، وهو ما أنكره محاميه بحجة أنها مملوكة لبعض الأفراد، ويقدم أوراق تثبت صحة ذلك.

وعلى حانب آخر، يتوسط "أبو لبيب" صديق "فرعون"، الذي يلعب دوره الفنان السوري عبدالحكيم قطيفان، لدى رجال "شلبي موسى" للإفراج عن الطفل "تامر" ابن رجل الأعمال المختطف، وكذلك "إبراهيم" ابن شقيقة "فرعون"، والذي يؤدي دوره الفنان أحمد صفوت، وينجح في ذلك بعد مقابلة "شلبي موسى" شخصيًا والحديث معه، فيما يتوعد "إبراهيم" بالانتقام من نجل "موسى".

يذكر أن أحداث المسلسل تسير بطريقة الـ"فلاش باك"، ويشارك في بطولته دينا، وأحمد فؤاد سليم، والفنان السوري عبدالحكيم قطيفان، ومن تأليف عمرو الشامي وياسر عبدالمجيد، وإخراج محمد علي ووائل إحسان، ومن إنتاج شركة تريلر للإنتاج الفني والتوزيع.