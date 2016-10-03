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«ناسا» تسند أحد أخطر المهام الفضائية إلى عالمة «سودانية»

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«ناسا» تسند أحد أخطر المهام الفضائية إلى عالمة «سودانية» «ناسا» تسند أحد أخطر المهام الفضائية إلى عالمة «سودانية»

أرشيفية

أسندت وكالة الطيران والفضاء الأمريكية “ناسا” لعالمة الفضاء السودانية، وداد إبراهيم المحبوب، تنفيذ واحدة من أخطر المهام العلمية الفضائية، وهي وضع المعادلات الرياضية الخاصة بالصواريخ والمركبات الفضائية وأجهزة المحاكاة، التي توجهت لكوكب المريخ.

وذكرت صحيفة “أخبار اليوم” الصادرة بالخرطوم، اليوم الإثنين، أن العالمة السودانية تعمل أستاذًا للفيزياء والرياضيات التطبيقية، بجامعة هامبتون، وتحمل الجنسية الأمريكية، وتم تكريمها ضمن أفضل العلماء على مستوى العالم في سبتمبر الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن هذه المهمة الفضائية، من المتوقع أن تخرج بنتائج وحقائق علمية مذهلة، عن المجموعة الشمسية وأسرار وخبايا كوكب المريخ، الذي يبعد عن الأرض بمسافة 399 مليون كيلومتر، خاصة بعد العثور على طحالب خضراء في بعض أرجائه، وما تشير إليه الصور التي أرسلتها المركبة الفضائية، من أن هناك اكتشافات علمية مهمة على موعد مع البشرية.

أ ش أ

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