أهالى أبنوب بأسيوط يشيعون جثمان الضحية الـ12من مركب رشيد الغارق

شيع المئات من أهالى بمركز أبنوب، مساء اليوم الاثنين، جثمان الفقيد الثانى عشر من ضحايا مركب رشيد الغارق، والذى كان على متنه أكثر 500 مهاجر غير شرعى لإيطاليا.

وقال أحد أقارب المتوفى أحمد خالد محمد 18 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوى، ضمن ضحايا مركز أبنوب بأسيوط، أنه تم العثور على جثمانه بمستشفي بلطيم بمحافظة البحيرة، وهو على هيئته الطبيعية، دون أن يكون لمياه البحر أى تأثير على وجهه، وبالرغم أن والده وعدد من أقاربه يبحثون عنه منذ اليوم الأول لغرق المركب، إلا أنهم بحثوا فى كل المستشفيات عدا هذه المستشفى، إلى أن شاء القدر لتسوق قدما والده إلى هناك، وتكون الفاجعة بالعثورعلى جثمانه على هيئتها واكتشاف وفاته واستخراج الجثمان منذ يوم المركب الأول.

وبتشيع جثمان الفقيد، يواصل ارتفاع عدد جثامين المتوفين ضمن المركب الغارق إلى 12 ضمن أكثر من 14 فقيدا.