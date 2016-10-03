تعليم الشرقية: مراجعه قرارات الندب للمعلمين من ذوى الحالات الانسانية

أكدت فريدة مجاهد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، مراجعة كافة النشرات الصادرة لقرارات النقل أو الندب للمدرسين لسد العجز فى المواد الدراسية مع مديرى الادارات التعليمية لمراعاة الحالات الانسانية الملحة وأصحاب الأمراض المزمنة والـــ 5 % على أن يتم النقل أو الندب بالإزاحة لسد العجز وتيسيراً على المدرسين .

كما أعلنت خلال اجتماعها بمديري الادارت بديوان المديرية و بحضور المحافظ خالد سعيد، عن تشكيل لجنة لدراسة امكانية زيادة استيعاب الكثافة لفصول رياض الأطفال وذلك استجابة لمطالب أولياء الامور .



> وشدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من تسكين المدرسين بمختلف المدارس وسد العجز قبل نهاية الأسبوع الحالى لضمان انتظام العملية التعليمية .

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