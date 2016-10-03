بروتوكول مع قوات تأمين شرق قناة السويس لتدعيم الإسماعيلية بـ180 ألف شتلة

وقع اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بروتوكول تعاون مع القيادة المشتركة لتأمين شرق قناة السويس ومكافحة الإرهاب وتنمية سيناء، يتضمن تدعيم محافظة الإسماعيلية بما يزيد عن 180 ألف شتلة أشجار مثمرة من المانجو.

ويتم بدء تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع اعتبارا من يوم الخميس الموافق السادس من شهر أكتوبر الجارى بتوريد عدد 12 ألف شتلة مانجو يتم تخصيصها لصالح المنتفعين بمشروع قرية الأمل لشباب الخريجين بالقنطرة شرق.

وذلك فى إطار تنفيذ خطة الدولة بشأن تدعيم القوات المسلحة لعدد خمس محافظات بمحور القناة وسيناء والتى تشمل الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء بعدد 2.5 مليون شتلة أشجار مثمرة من أجل التنمية الحقيقية على أرض الواقع.