حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 4 أكتوبر 2016 مع ماغي فرح

توقعات ماغي فرح



برج الحمل

مهنياً: عليك القيام بأعمال متأخرة، فحاول أن توفق بين القديم والجديد لئلا تقع ضحية التراكم في العمل

عاطفياً: لا تتردّد في تقديم المساعدة للشريك، ولا سيّما أنّ ما يواجهه أخطر ممّا تتصوّر، فكن إلى جانبه

صحياً: لا تكثر من إشغال نفسك بأمور ترهقك نفسياً وجسدياً بعد شفائك من مرض عانيته أخيراً

برج الثور

مهنياً: قد تواجه الكثير من المعترضين على خططك في العمل، فتحلَّ بالصبر لتتوضح الصورة أكثر فأكثر

عاطفياً: لا تتخذ قراراتك العاطفية فردياً، وللشريك كامل الحق بمناقشتك ومساعدتك في بعض الأحيان

صحياً: تجنّب بعض أنواع الكحول المضرّة بمعدتك واستعض عنها بالخفيف منها

برج الجوزاء

مهنياً: أجواء دقيقة ومربكة هذا اليوم، إلى جانب بعض المصاعب في العمل، إلا أنّ ذلك موقت، فلا تقلق

عاطفياً: تجنّب المواجهة غير المبرّرة مع الشريك، وخصوصاً إذا كان موقفك ضعيفاً، وحاول إصلاح الأمور بينكما برويّة

صحياً: تخرج من أزمة صحية بمعنويات عالية وتقرر اتباع نظام غذائي جديد

برج السرطان

مهنياً: النيّات المبيّتة عند بعض الزملاء لن تكون في مصلحتك، فبادر اليوم قبل الغد إلى توضيح وجهة نظرك عبر رسائل صارمة

عاطفياً: مبادرة من الشريك تعيد تصحيح الوضع العاطفي، وتضع العلاقة بينكما على السكة الصحيحة

صحياً: لن توفر أي علاج أو وسيلة طبية للتخلص من السمنة التي باتت تزعجك جداً

برج الأسد

مهنياً: عليك أن تكون أكثر ديبلوماسية في العلاقة بالزملاء، وهذا يضمن النجاح للمجموعة عموماً

عاطفياً: لن تجد أفضل من الشريك لشرح الظروف التي تعاكسك، ومن المؤكد أنه سيساعدك على تخطيها كلها

صحياً: تخرج من أزمة نفسية صعبة وتنطلق في مسيرة حياة جديدة تريحك في محيطك

برج العذراء

مهنياً: نفّذ المطلوب منك في العمل بنفسك، ولا تتكل على الآخرين لأنك قد تدفع ثمن أي غلطة

عاطفياً: حاول أن تمضي وقتاً أطول مع الشريك، فخسارته قد لا تعوّض بعد كل هذا الوقت معاً

صحياً: لا تفسح في المجال أمام الآخرين لثنيك عن ممارسة الرياضة، صحتك مهمة جداً

برج الميزان

مهنياً: تواجه الكثير من العقبات في طريقك إلى النجاح، لكنك تتمتع بالقدرة على تخطيها من دون أن تدفع الثمن

عاطفياً: حين تفرض الغيرة نفسها تفسد العلاقة، وعندها لا بد من الإسراع لتوضيح النقاط لئلا يقع المحظور

صحياً: يتعرّض وضعك الصحي لبعض التراجع، بسبب الضغوط النفسية التي تخفّض المناعة والحصانة

برج العقرب

مهنياً: تميزك بخبراتك وبكفاءاتك يفتح أمامك أبواباً متعددة، وقد تتلقى عروضاً بالجملة لتحسين وضعك المهني

عاطفياً: الدعم المطلوب من الشريك يكون متوافراً، وعليك أن تكون أكثر واقعية واعتماداً على نفسك

صحياً: اكتف بفنجان واحد من القهوة صباحاً ولا تتناولها بعد الظهر لأنها تسبب لك الأرق

برج القوس

مهنياً: قرارات مصيرية حازمة تجد نفسك محبراً على اتخاذها في ظروف صعبة، فتترك ارتدادات في المحيط

عاطفياً: علاقة قديمة تبرز مجدداً بعد فراغ ملحوظ، لكن يستحسن توضيح الصورة حتى لا تندم مجدداً

صحياً: لا تبالغ في كل شيء، بل كن معتدلاً، ولا تدع الآخرين يؤثرون في قراراتك الصائبة

برج الجدي

مهنياً: لا تخشَ هذا اليوم التصريح بوجهة نظرك ووضّح الأمور لتنال حقوقك التي تطالب بها منذ مدة بعيدة

عاطفياً: إيجابيات من الشريك تمنحك أملاً أكبر في المستقبل، لكن الانتظار قليلاً مطلوب لاستيضاح بعض النقاط

صحياً: مع اقتراب موسم الشتاء يقلّ الوقت المتاح لممارسة الرياضة، لذا عليك الالتحاق بأحد الأندية



برج الدلو

مهنياً: يجب أن تكون واعياً جداً في تعاطيك مع الزملاء، فهم يراقبون خطواتك، ويتحينون الفرصة للانقضاض عليك%

عاطفياً: الاستقرار في علاقتك بالشريك جيد، وتعرف جيداً طريقة المعاملة معه لتبقى مرتاحاً50%

صحياً: خفف من الجلوس وراء المكتب وحاول أن تتحرك بين الساعة والأخرى60%

برج الحوت

مهنياً: أجواء العمل متوترة مع بعض الزملاء، وكي تستطيع إنجاز المطلوب منك على أكمل وجه تجنّبهم قدر الإمكان

عاطفياً: تطورات كثيرة في العلاقة لم تكن تتوقعها تكون لمصلحتك مع الشريك وتبعث على الطمأنينة

صحياً: إحرص على شراء الخضراوات المزروعة طبيعياً والخالية من أي مواد كيماوية، واغسلها جيداً قبل تناولها

ابراج مكتوب



برج الحمل

ربما يحدث شيء ما يغير أفكارك وحتى قراراتك ولذلك ستشعر بأنك مشوش. من الأفضل أن تؤجل اتخاذ أي قرارات اليوم فربما تتفاجأ بعض المشاكل، كل ما تحتاج إليه اليوم هو أن تتحلى بالهدوء وتبدأ في حل مشاكلك فورا.

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

برج الجوزاء

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

برج الأسد

ربما تغير تفكيرك اليوم بسبب إطلاعك على بعض المعلومات الجديدة ولكن بتواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما. تمهل وكن صبورا حتى تتأكد من معلوماتك وتعرضها على الآخرين قبل اتخاذ أي قرار تندم عليه فيما بعد.

برج العذراء

تبذل اليوم قصارى جهدك لتتغلب على الصعاب والتحديات فربما تجد أن هناك صراعا بين رغبتك في المغامرة وحاجتك إلى التواصل أولا مع الآخرين. من الأفضل أن تعبر عن رأيك بحرية حتى وإن عارضك البعض فستكون لبقا في حديثك خاصة فيما بتعلق بالموضوعات الدينية أو الفلسفية.

برج الميزان

لا تفكر في الأمور بسلبية وإلا ستكون سببا قويا في ضياع فرص عظيمة منك. الوقت من ذهب فاستغله في إنجاز بعض الأعمال لتنال إعجاب من حولك في العمل. عليك أن تكون متفائلا فستدنو من أحلامك وطموحاتك فاجتهد وكن إيجابيا وستحقق ما تريد.

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

برج الدلو

كن حذرا فربما يكون هناك أثر سلبي لوجود بعض الأشخاص في حياتك فهم يحاولون أن يقنعوك بوجهة نظرهم فابتعد عنهم وامض في طريقة دون الالتفات لأحد. اهتم بمشاريعك وعملك ولا تنسى أن تأخذ قسطا من الراحة من حين لآخر.

برج الحوت

استعد فربما تواجه مشكلة ما في محيط أسرتك، فمن أهم الأمور التي يجب أن تهتم بها هي استشارة بعض الأشخاص ليقدموا لك بعض الحلول لتلك المشكلة. لا تفقد الأمل ولا تعتمد على غيرك واستغل طاقتك في التفكير بعقلانية لحل مشاكلك.

شبكةعيونالإخبارية

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