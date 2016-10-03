أزمة السكر في المحافظات "الكيلو يصل ٨ جنيهات " ...

سمر العشري

شهد عدد من المحافظات بوادر أزمة جديدة فى المقررات التموينية خاصة السكر، وأكد عدد من التجار وجود نقص فى الكميات الواردة إلى المحال والمطروحة فى الأسواق. ففى الجيزة، تصاعدت أزمة نقص السكر فى الأسواق والجمعيات التعاونية والبقالين التابعين للتموين، ووصل سعر الكيلو إلى 10 جنيهات فى العديد من المناطق، ورفض عدد من أصحاب المحال بيع أكثر من 2 كيلو سكر للفرد. وشكا عدد من أصحاب محال الحلويات من نقص كميات السكر واللجوء إلى السوق السوداء، مما يعرضهم لخسائر كبيرة.

فى المنيا، قال عدد من الأهالى إن سعر كيلو السكر فى السوق السوداء تجاوز ٨ جنيهات للكيلو جرام، فيما نفى مدير التموين وجود أزمة ووصفها بالشائعة.

وقال رمضان حسن محمد إنه اعتاد خلال الفترة الماضية على شراء كيلو السكر بـ5 جنيهات إلا أنه فوجئ بارتفاعه ٣ جنيهات مرة واحدة ليصل إلى 8 جنيهات بالإضافة إلى رفض البقال التموينى صرف الحصص المقررة للمواطنين، بحجة عدم حصولهم على الكميات من الشركة المصرية لتجاره الجملة وهى جهة التوريد.

من جانبه، نفى الدكتور محمود يوسف، وكيل وزاره التموين، وجود أزمة، وقال إن ما يتردد بهذا الشأن مجرد شائعات، مؤكدا طرح كميات بأسواق الجملة والمعارض، وتنظيم قوافل تموينية للحد من ارتفاع الأسعار، وأكد أنه يتم صرف المقررات التموينية شهريًا. وفى قنا، قال اللواء مختار فكار، رئيس جمعية مزارعى القصب بالمحافظة، إن هناك أزمة فى المعروض من السكر الحر بالأسواق، مشيرا إلى قلة المخزون الاستراتيجى من السكر، حيث وصل فى السوق الحرة إلى 7.5 جنيه لسعر الكيلو، مرجعًا سبب الأزمة إلى أن كبار التجار يعيدون تصدير السكر المستورد مرة أخرى للخارج بعد ارتفاع أسعاره عالميًا. وأشار جمال عبدالموجود، صاحب سوبر ماركت، إلى أن أسعار السكر الحر ارتفعت إلى ما بين 7.5 و8 جنيهات بالأسواق خلال الفترة الأخير، موضحا أن تجارى سعر الكيلو يصل إلى 7 جنيهات و10 قروش ويتم بيعه للمواطنين بسعر 7.5 جنيه وأماكن أخرى تبيعه بـ 8 جنيهات، مؤكدا أن أسعار الكيلو بالمجمعات الاستهلاكية الحكومية تصل إلى 5 جنيهات لقيام الدولة بدعمها.

وفى أسوان، أكد العديد البقالون التموينيون على عدم استلامهم للمقررات التموينية عن شهر أكتوبر.

وقال محمد حسين، نقيب البقالين التموينيين بالمحافظة، إنه لم يتم حتى الآن صرف مقررات شهر أكتوبر ولديهم متأخرات فى المقررات من منتصف شهر سبتمبر الماضى، واضطر البقالون إلى شراء سلع من مالهم الخاص لسد العجز وصلت 50 ألف جنيه لكل بقال.

وقال حجاج الدالى، بقال تموينى، إن البقالين التموينيين أغلقوا محالهم لعدم وجود سلع تموينية يتم صرفها للمواطنين.

وفى الإسكندرية، أكد مبارك عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، إنه جار توحيد شكل عبوات السكر التى تباع فى المجمعات لمنع حصول المقاهى عليها بطرق غير شرعية تسبب أزمة فى السوق .

من ناحية أخرى، قررت سلاسل المحال الكبرى بيع 2 كيلو جرام فقط للمستهلك الواحد، بـ 7.5 جنيه للكيلو، لمواجهة الأزمة.

وفى سياق آخر كشف مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة أعلنت حالة الطوارئ لمواجهة الأزمة، وكلف اللواء محمد على مصيحلى، وزير التموين، المديريات إعداد تقارير يومية عن توافر السلع التموينية، خاصة السكر، وبالسعر الرسمى 5 جنيهات لدى بقالى التموين والمجمعات الاستهلاكية.

وقال المصدر أن وزارة التموين تطرح ما يصل إلى 6 آلاف طن سكر يوميًا فى جميع المنافذ التموينية.

شبكةعيونالإخبارية

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