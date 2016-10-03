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مدير برنامج أطفال بلا مأوي: هناك 16 ألف طفل بلا مأوي فى مصر

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مدير برنامج أطفال بلا مأوي: هناك 16 ألف طفل بلا مأوي فى مصر مدير برنامج أطفال بلا مأوي: هناك 16 ألف طفل بلا مأوي فى مصر

صندوق تحيا

قال شادي سالم مدير برنامج أطفال بلا مأوي بصندوق تحيا مصر، اليوم الإثنين، إن أطفال بلا مأوى هم جزء من أطفال الشوارع، وهم من انقطعت صلتهم بشكل دائم بأسرهم ومقيمون بشكل شبه كامل بالشارع، لافتاً إلى أن هناك مشروع تحت هذا الإسم بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي وصندوق تحيا مصر، يتم فيها دعم المؤسسات الحكومية فى التصدى لهذه الظاهرة، والتي أصبحت تواجه المجتمع المصري.

وأضاف سالم، خلال حواره ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” ، مع الإعلامي خالد عاشور، أن هناك 16 ألف طفل بلامأوي فى مصر، لافتاً إلى أن تم العمل علي أكثر 10 محافظات يضمون هذه الفئة بإجمالي 12 ألف ونصف طفل أبرزها القاهرة الكبرى، المنوفية ، والشرقية، والمنيا، وبنى سويف.

وأكد سالم، أن هذا المشروع يستهدف من هم أقل من 18 عامًا، موضحًا أن المصرية لأول مرة ستمتلك وحدات متنقلة بتمويل مصري خالص تضم 54 اخصائي اجتماعي ونفسي مدربين لتقديم الخدمات داخل الشارع للأطفال، لجذبهم لدور الرعاية بالإضافة إلى تطوير تلك الدور بإجمالي تكلفة لهذا المشروع 114 مليون جنيه.

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