شيكابالا وستانلي يتألقان في مران الزمالك

تألق محمود عبد الرازق “شيكابالا” قائد الفريق الأول لكرة القدم في الزمالك، وظهر بمستوى متميز في التقسيمة التي خاضها الفريق واستعرض مهاراته الخاصة.

ونجح ستانلي اوهايتشي مهاجم الفريق في التسجيل ولعب بتركيز شديد خلال المران.

وذكر نادى الزمالك – عبر موقعه – أن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي سيعقد جلسة مع اللاعبين علي هامش مران اليوم استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا والمقرر لها يوم 15 من الشهرالجاري.

وطالب الجهاز الفني لاعبيه بالتركيز الشديد هذه المرحلة الصعبة وعدم التفكير في أي أمور قد تبعدهم عن تركيزهم قبل نهائي أفريقيا وأن يقاتلوا في التدريبات ويلتزموا بتعليمات الجهاز الفني.

أ ش أ