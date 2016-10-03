ياسر الهضيبي رئيسًا للجنة حقوق الإنسان بالوفد

أصدر الدكتور السيد البدوي شحاته، رئيس حزب الوفد قرارًا بتعيين الدكتور ياسر الهضيبي عضو الهيئه العليا للوفد، رئيسًا للجنة حقوق الإنسان بالحزب.

وقد شغل الدكتور ياسر الهضيبي العديد من من المناصب السياسية والقيادية، منها عضوية مجلس الشعب السابق، و وكيل لجنة حقوق الإنسان بالمجلس ورئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، والمستشار القانوني بلجنة الدفاع والأمن القومي سابقًا.

كما شغل منصب المستشار القانوني للاتحاد المصري لكره القدم، والمستشار الدستوري والتشريعي بلجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الحالي.

للهضيبي العديد من المؤلفات في مجال حقوق الإنسان منها علي سبيل المثال ” التطور التاريخي، الأساس الفلسفي لحقوق الإنسان، عالمية وخصوصية حقوق الإنسان، حقوق الإنسان في مصر الفرعونية، موقف الدستور المصري الجديد من حقوق الإنسان”.