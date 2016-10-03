«برلماني»: من المستحيل تعويم الجنيه المصري بشكل كامل حاليًا

وصف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري اليوم الإثنين، قرار تعويم الجنيه المصري بالصعب، معربًا عن توقعاته بعدم تعويم الجنيه بشكل كامل، بما يعني ترك سعر الجنيه حرًا بالنسبة للعملة الأجنبية كعرض وطلب، مؤكدًا أن مصر لم تصل إلى هذه المرحلة بعد.

وأضاف عمر، خلال حواره ببرنامج “ساعة من مصر”، المذاع على شاشة “الغد” الإخبارية، مع الإعلامي خالد عاشور، أن تعويم الجنيه بشكل كامل يتطلب الكثير من العوامل، ومنها وجود قاعدة صناعية كبرى، بالإضافة إلى توافر الصادرات بشكل متوفر، وهوما لا يتوافر حاليًا، موضحًا أنه من الممكن أن يتم تخفيض جزئي لسعر الجنيه، بحيث يقترب من السعر الحقيقي له وهو المتداول فى السوق الموازية.

وأكد عمر، أن التعامل مع الدولار حاليًا يتم كسلعة، لافتًا إلى أن هناك إصلاح اقتصادي فى مصر، ولكن يجب انتظار نتائجه، مشبهًا الأمر بالدواء المر الواجب تناوله، ولا مفر منه مطالبًا الدولة بضرورة مراقبة الأسواق حتي يتم ضبط الزيادات العشوائية فى الأسعار.