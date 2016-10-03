هيئة السلع التموينية تطرح مناقصة لشراء القمح للشحن أول نوفمبر

طرحت الهيئة المصرية العامة للسلع التمونية مناقصة اليوم الاثنين لشراء كمية غير محددة من القمح من الموردين العالميين للشحن من الأول إلى العاشر من نوفمبر.

وبحسب وكالة «رويترز» قال أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة إنه يمكن توريد شحنات القمح اللين و/أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا.

تشترط الهيئة تسلم العطاءات بحلول ظهر الثلاثاء وتعلن النتائج بعد الثالثة والنصف من عصر نفس اليوم. تقدم العطاءات بأسعار تسليم ظهر السفينة «فوب» مع عرض منفصل لتكاليف الشحن.