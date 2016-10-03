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نظر "رد عضوى الجبلاية" للمحكمة صاحبة حكم استبعادهما من انتخابات الكرة غدا

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نظر "رد عضوى الجبلاية" للمحكمة صاحبة حكم استبعادهما من انتخابات الكرة غدا نظر "رد عضوى الجبلاية" للمحكمة صاحبة حكم استبعادهما من انتخابات الكرة غدا

>كتب حازم عادل

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا  الثلاثاء، أولى جلسات طلبات رد الدائرة الثانية لمحكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، المقام من حازم وسحر الهوارى عضوى اتحاد الكرة المصرى، أثناء نظر الاستشكالات التى اقاموها لوقف حكم استبعادهما من كشوف المرشحين لانتخابات اتحاد الكرة الماضية والتى انعقدت في ٣٠ أغسطس الماضى .

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الادارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار احمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، اوقفت الثلاثة استشكالات،  باستبعاد سحر وحازم الهوارى من انتخابات اتحاد الكرة المصرى بـ ٣٠ اغسطس الماضى، لحين الفصل في طلب الرد .

وكان محامى سحر وحازم الهوارى، طالب برد المحكمة قبل الفصل في الاشكالات، المطالبة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى، باستبعاد حازم وسحر الهوارى، من انتخابات اتحاد الكرة، وشطب اسميهما من كشوف المرشحين .

وحملت الاشكالات المقامة من سحر وحازم الهوارى ارقام ٧٢٠٧٦ ، ٧٢٠٩١ ، ٧٢٠٨٣ لسنة ٧٠ قضائية.

وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة قضت بقبول الدعوتين المقامتين من الدكتورة ماجدة الهلباوى، وتطالب باستبعاد حازم وسحر الهوارى من كشوف المرشحين على منصب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم.

 

 


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