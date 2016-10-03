بالصور.. وزير الكهرباء من الإسماعيلية: سنعمل من أجل مصر والإرهاب لن يعطلنا

قرر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أثناء تواجده فى مدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، لتقديم واجب العزاء لأسر شهداء حادث العريش الإرهابى، الذى وقع أمس الأحد وراح ضحيته 4 من العاملين بشركة نقل الكهرباء بالإسماعيلية، أن الإرهاب الأسود لا يهمنا وسنظل نعمل من اجل مصر .

وأكد وزير الكهرباء، أنه سوف يتم تعيين 4 من أسر الشهداء فى وزارة الكهرباء، وسيتم صرف التعويض اللازم للشهداء والمصابين،

وكانت سيارة الكهرباء التابعة لشركة نقل الكهرباء، قد تم إرسالها إلى مدينة العريش، وعلى متنها 6 من العاملين بإدارة كهرباء القنطرة شرق لإجراء صيانة بأعمدة الضغط العالى بشمال سيناء، وتم استهداف سيارة العمل التى يستقلونها بمنطقة سبيكة بشمال سيناء بعبوة ناسفة، وأدى الحادث باستشهاد 4 موظفين وهم: حسين سليمان غنيم ونجم محسن محمود وإبراهيم محمد محمد ومصطفى سلمى سليم، وإصابة اثنين آخرين وهما محمد أحمد محمد وسليمان نمر.