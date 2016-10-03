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بالصور.. وزير الكهرباء من الإسماعيلية: سنعمل من أجل مصر والإرهاب لن يعطلنا

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بالصور.. وزير الكهرباء من الإسماعيلية: سنعمل من أجل مصر والإرهاب لن يعطلنا بالصور.. وزير الكهرباء من الإسماعيلية: سنعمل من أجل مصر والإرهاب لن يعطلنا

>الإسماعيلية - صبرى غانم

قرر الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، أثناء تواجده فى مدينة القنطرة شرق بالإسماعيلية، لتقديم واجب العزاء لأسر شهداء حادث العريش الإرهابى، الذى وقع أمس الأحد وراح ضحيته 4 من العاملين بشركة نقل الكهرباء بالإسماعيلية، أن الإرهاب الأسود لا يهمنا وسنظل نعمل من اجل .

 

وأكد وزير الكهرباء، أنه سوف يتم تعيين 4 من أسر الشهداء فى وزارة الكهرباء، وسيتم صرف التعويض اللازم للشهداء والمصابين، 

 

وكانت سيارة الكهرباء التابعة لشركة نقل الكهرباء، قد تم إرسالها إلى مدينة العريش، وعلى متنها 6 من العاملين بإدارة كهرباء القنطرة شرق لإجراء صيانة بأعمدة الضغط العالى بشمال سيناء، وتم استهداف سيارة العمل التى يستقلونها بمنطقة سبيكة بشمال سيناء بعبوة ناسفة، وأدى الحادث باستشهاد 4 موظفين وهم: حسين سليمان غنيم ونجم محسن محمود وإبراهيم محمد محمد ومصطفى سلمى سليم، وإصابة اثنين آخرين وهما محمد أحمد محمد وسليمان نمر.

 

 

 

 

 

 

 

 


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