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بالصور.. إقلاع أول رحلة من مطار هيثرو بلندن للأقصر على متنها 112 راكبا

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بالصور.. إقلاع أول رحلة من مطار هيثرو بلندن للأقصر على متنها 112 راكبا بالصور.. إقلاع أول رحلة من مطار هيثرو بلندن للأقصر على متنها 112 راكبا

>كتب أحمد حمادة

أعلن الطيار شريف عزت رئيس مجلس إدارة شركة للطيران للخطوط الجوية، عن إعادة  تشغيل الرحلات الجوية بين الاقصر ولندن، بعد توقفها لمدة عام، حيث أقلعت أولى رحلات الشركة اليوم الاثنين، من مطار هيثرو قادمة إلى مطار الأقصر فى تمام الساعة 5:00 مساء بتوقيت لندن، وعلى متنها 112 راكبا، ومن المقرر وصولها مطار الأقصر الدولى الساعة 11:20مساء.

 

وأضاف عزت، فى بيان للشركة اليوم الاثنين، أنه من المقرر أن يتم تسيير رحلة أسبوعيا بين مدينتى الأقصر ولندن كل يوم اثنين، من خلال  طراز البوينج 737/800، بالاضافة إلى تسير رحلتين يوميا من مطار القاهرة الدولى إلى مطار هيثرو بلندن.


> جديرا بالذكر، أنه قد أقلعت الرحلة الأولى من مطار الأقصر الدولى، فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم الاثنين، وعلى متنها 55 راكبا، وكان فى استقبال وتوديع الركاب بمطار هيثرو بالورود والترحيب صلاح قدرى مدير أقليم لندن بمصر للطيران، وأيمن محمد مدير المحطة والعاملين بالمحطة.

 

 

 

 


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