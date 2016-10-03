رئيس "دعم مصر": وصلتنى مذكرة من على عبد العال تطلب إحالة "عجينة" للقيم

قال المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن مذكرة وصلته من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موقعة من 177 عضوا بائتلاف دعم مصر، تضم شكوى بسبب تجاوزات النائب إلهامى عجينة عجينة المتكررة والمسيئة إلى رجال مصر ونساءها.

وأضاف "السويدى"، خلال كلمته بالجمعية العمومية للائتلاف وعقب إعلان فوزه برئاسة الإئتلاف بالتزكية، أن المذكرة تنص على طلب إحالة "عجينة" للجنة القيم بمجلس النواب، متابعا: "ومن هنا باخد موافقه منكم إننا سنتقدم سويا بطلب لتحويل النائب المسئ لنساء مصر وأبناء مصر، تلك التصريحات المرفوضة تماما للجنة القيم، وأن يكون ذلك القرار الأول لنا، وأعاهدكم أن نتعاون جميعاً واشكركم على الثقة الزايدة وشرف على رأسى".