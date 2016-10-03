أخبار عاجلة

تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري -
قائمة أسعار بلح رمضان في مجمعات الأهرام الاستهلاكية -
فيديو: شاهد الجمل اللص يهاجم سيارة ويسرق طعام ركابها -
تع اشرب شاي - حميد الشاعري يغني للعندليب " أهواك " و يغني مجموعة أغاني عملها لكبار الفن -
بالفيديو والصور| هل ستتناول «العسل الأسود» الذي يُصنع في تلك المصانع بعد مشاهدة هذا الفيديو؟!! -
فيديو| بكري للسيسي: تدخل في قضية وقف طباعة الأهرام واسجن النجار -
أحمد موسى: من يعارض حالة الطواري «إرهابي أو عميل» -
أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا» -
فيديو| الحسيني: يجب ضم إبراهيم عيسى إلى مجلس مكافحة الإرهاب -
الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

رئيس "دعم مصر": وصلتنى مذكرة من على عبد العال تطلب إحالة "عجينة" للقيم

Google+ Print
رئيس "دعم مصر": وصلتنى مذكرة من على عبد العال تطلب إحالة "عجينة" للقيم رئيس "دعم مصر": وصلتنى مذكرة من على عبد العال تطلب إحالة "عجينة" للقيم

الإثنين، 03 أكتوبر 2016 10:16 م

>كتب محمد مجدى السيسى - هشام عبد الجليل - محمد صبحى

 

قال المهندس محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم ، إن مذكرة وصلته من الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، موقعة من 177 عضوا بائتلاف دعم مصر، تضم شكوى بسبب تجاوزات النائب إلهامى عجينة عجينة المتكررة والمسيئة إلى رجال مصر ونساءها.

 

 

وأضاف "السويدى"، خلال كلمته بالجمعية العمومية للائتلاف وعقب إعلان فوزه برئاسة الإئتلاف بالتزكية، أن المذكرة تنص على طلب إحالة "عجينة" للجنة القيم بمجلس النواب، متابعا: "ومن هنا باخد موافقه منكم إننا سنتقدم سويا بطلب لتحويل النائب المسئ لنساء مصر وأبناء مصر، تلك التصريحات المرفوضة تماما للجنة القيم، وأن يكون ذلك القرار الأول لنا، وأعاهدكم أن نتعاون جميعاً واشكركم على الثقة الزايدة وشرف على رأسى".

 

 

 

 


>

لا يوجد المزيد من التعليقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى

تفاصيل زيارة "تميم" المشبوهة إلى أثيوبيا.. الأمير القطرى يزور أديس أبابا لتنفيذ مخططات خبيثة ضد أمن مصر القومى

تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري

تفاصيل مؤامرة قطر وليبيا وتركيا على مصر بفخ أبو البراء المصري

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

أديب: لا يمكن أن يتحدث ترامب عن دعمه لمصر وصديقاه «قطر وتركيا»

الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة»

الجفري: «مصير المنطقة يتعلق بمصر.. هي رأس الحربة»