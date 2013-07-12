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الحلقة الثالثة من مسلسل "الزوجة الثانية": العمدة يقابل "فاطمة" ويظهر إعجابه بها

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الحلقة الثالثة من مسلسل "الزوجة الثانية": العمدة يقابل "فاطمة" ويظهر إعجابه بها الحلقة الثالثة من مسلسل "الزوجة الثانية": العمدة يقابل "فاطمة" ويظهر إعجابه بها

كتب : سلوى الزغبي الجمعة 12-07-2013 11:21

في الحلقة الثالثة من مسلسل "الزوجة الثانية"، قابل العمدة "عتمان" فاطمة زوجة أبو العلا في الطريق، أثناء توجهها إلى الطاحونة لإحضار الدقيق لـ"راوية"، وذلك لعدم استطاعة أبو العلا بسبب كسر في قدمه، وتعثرت فاطمة في الطريق ونزل العمدة لمساعدتها وسأل الشيخ مبروك عنها.

ودار حوار بينهما حول إعجاب العمدة "عتمان" بفاطمة، وطلب من الشيخ مبروك أن يحضرها إلى البيت حتى تساعد "حفيظة"، وهو ما رفضته حفيظة، وتشاجرت معه وتطرق الحوار لحرمانهما من الأطفال، وعندما شاهد العمدة فاطمة للمرة الثانية عند بقالة الشيخ مبروك، طلب منها الشيخ مبروك أن تذهب إلى دارالعمدة فورًا حتى تخبز وتساعد الخدم دون أن ينتظر إذن زوجها.

من ناحية أخرى افترى العمدة والشيخ مبروك على "محروس"، أحد شباب القرية الذي رفض أن يبيع أرضه للعمدة بثمن بخس، بأنه أطلق النار على العمدة وقالا ذلك للمأمور، وعندما طلب المأمور شهادة الخفراء ادعى حسان، أحد الغفراء، المرض حتى لا يشهد زورا، فيما جاءت منارة "خطيبة محروس" إلى حسان تطلب منه أن يذهب إلى المأمور ويشهد بالحق، بأن محروس لم يطلق النار على العمدة.

مسلسل الزوجة الثانية، قصة أحمد رشدي صالح، وسيناريو وحوار أحمد صبحي وياسين الضوي، ومن إخراج خيري بشارة، وبطولة عمرو عبد الجليل، وعمرو واكد، وأيتن عامر، وعلا غانم، وأحمد صيام.

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